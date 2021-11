"Desde la oposición vamos a cuidar la democracia": Kilvett Bertrand

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario del Comité Central del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, reconoció este martes la victoria de la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las recientes elecciones generales en Honduras.



“Hoy pueden ver el clima de paz y tranquilidad que hay en el país, aunque el Partido Nacional no haya sido electo a la cabeza del gobierno”, dijo el secretario del Comité Central, Kilvett Bertrand, en declaraciones a Radio América.

Agregó que "con la cabeza adelante y erguida, ahora desde la oposición vamos a cuidar la democracia. El Partido Nacional será garante que no existan abusos de poder de ahora en adelante".

El nacionalista se pronunció luego de que ayer, los candidatos a alcaldes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente, aceptaron su derrota en los comicios.

“Le deseamos el máximo de los éxitos a los que han ganado las elecciones”, dijo al momento de informar que en las próximas horas será el propio candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, quien se dirigirá a sus simpatizantes con su esperada reacción ante los resultados preliminares proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Con poco más de la mitad de los votos escrutados, hasta este mediodía Xiomara Castro continúa con una ventaja irreversible con más de 300 mil votos arriba de "Papi a la orden".

Similares resultados ha logrado el partido Libre en las fórmulas municipales y a nivel de diputados.

Candidatos a alcaldes aceptan resultados

El candidato a alcalde David Chávez Madison fue el primero en reconocer el lunes los resultados preliminares del CNE que dan como virtual ganador de la Alcaldía capitalina a Jorge Aldana.

"Respetuoso siempre de la voluntad popular, reconozco y felicito por su nuevo cargo a Jorge Aldana como alcalde electo del Distrito Central. Que Dios ilumine su camino y administración", expresó el nacionalista en su cuenta de Twitter.

De su lado, Armando Calidonio, actual alcalde de la ciudad de San Pedro Sula y aspirante por la reelección, agradeció "a todos nuestros vecinos por la fiesta democrática que Honduras y, en particular, nuestra querida San Pedro Sula ha vivido el día de ayer. A los que me apoyaron y a los que no me apoyaron. Los sampedranos debemos estar orgullosos por la altísima participación y afluencia a las Juntas Receptoras de Votos, sobre todo, porque se desarrolló en paz y armonía".

"Respetuosos a la institucionalidad, quiero transmitirles que reconocemos los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral", apuntó.