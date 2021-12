Revelan nuevos detalles del estado de salud de Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de sufrir un derrame cerebral que la dejó en coma, Carmen Salinas ha comenzado a presentar una leve mejoría, pese a que los pronósticos de los doctores no son favorables, pues aseguran no volverá a despertar.



Según Carmen Plascencia, su abuela ha comenzado a dejar el respirador y lo está haciendo por su cuenta. Asimismo comentó que sus signos vitales están estables.



"Mi abuelita está estable, eso es positivo, no ha empeorado su situación y una pequeña buena noticia (con reserva todo porque seguimos en una situación muy delicada y con bastante riesgo)", comentó.



Agregó: "Una pequeña mejoría es que ya empieza a dejar el respirador, esa es muy buena señal, eso quiere decir que ya está respirando por sí misma y lo suficiente como para estar un poco de tiempo sin él, e incluso desconectada del respirador, sin hiperventilar y sin necesitarlo, con los signos vitales estables durante su respiración".

La hija de Pedro Plascencia, el hijo querido de Carmen que falleció hace varios años, dijo que su estado sigue siendo de gravedad, pero que le practicarán unos nuevos estudios para saber si está escuchando.



“Durante esta semana empezarán con unas pruebas que se llaman potenciales auditivos, porque no sabemos si está escuchando, nos van a decir cómo están los neurotransmisores que llevan las conexiones del oído al cerebro”, reveló.



Asimismo, contó que si los exámenes muestran que ella está escuchando lo que pasa a su alrededor considerarán ponerle música, especialmente la de su hijo Pedro, quien murió en 1994 y que desde entonces comenzaron los problemas de hipertensión de la famosa actriz mexicana.



Fue a inicios de noviembre que se reportó el ingreso de emergencia de Carmen Salinas a un hospital de la Ciudad de México tras sufrir el accidente cerebrovascular.



Los médicos han indicado que es muy probable que la famosa mexicana no vuelva a despertar ya que lo que le ocurrió es inoperable ya que el derrame ocurrió en el tallo cerebral.



Los familiares y amigos esperan un milagro por lo que han hecho jornadas de oración para su pronta recuperación.