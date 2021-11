Salvador Nasralla denuncia irregularidades en conteo de votos de diputados del PSH

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, virtual ganador como primer designado de Xiomara Castro, ha realizado constantes denuncias de aparentes irregularidades en el registro de votos a nivel de diputados en varios departamentos, por lo que ha llamado a los candidatos a estar alerta y a los observadores a pronunciarse ante la situación.



Desde el lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio lugar al registro de votos y actas del nivel de alcaldías y diputados, pero según Nasralla, solo una pequeña parte de las actas han sido subidas al sistema y en el caso del departamento de Yoro, señaló a los responsables del retraso.



"En Yoro solo digitalizaron el 50% de actas por órdenes del Partido Nacional. Viene el camión hacia Tegucigalpa. Exijo vigilancia PSH sobre ese camión y sobre los demás", escribió en su cuenta de Twitter en las últimas horas.

Según la fórmula para calcular el residuo o chingaste que expliqué, con una muy pequeña variación se puede meter a un diputado al congreso y sacar a otro que se descuida. Lo viví en 2013 y 2017. Hoy el PN ofrece L5 millones(USD210,000) porque le metan vía fraude un diputado al CN https://t.co/KuOOZo2D65 — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) November 30, 2021

De igual manera manifestó que "sabemos que ganamos la mayoría de diputados con el Partido Salvador de Honduras, pero el Partido Nacional está pidiendo cuotas de poder. No nos están permitiendo entrar ni a las bodegas del Infop ni al hotel donde hacen el fraude. Si no controlamos el Congreso siguen los narcos".



El llamado del líder del Partido Salvador de Honduras es reiterativo y es que en otras publicaciones aseguró que están recabando pruebas de que dentro del CNE se están modificando las actas y que pese a que su instituto político obtuvo mayor cantidad de diputados no se le permite presenciar el conteo.



De igual manera acusó al Partido Nacional de ofrecer sobornos para que le agreguen diputados al Congreso Nacional, pues sería uno de los partidos menos favorecidos según las últimas proyecciones.

"Lo viví en 2013 y 2017. Hoy el PN ofrece L5 millones(USD210,000) porque le metan vía fraude un diputado al CN", tuiteó.

Por su parte, los consejeros del CNE, Rixi Moncada y Kelvin Aguirre, han llamado a los candidatos y a la población a tener paciencia, pues aseguran que el escrutinio definitivo toma más tiempo, sobre todo porque no todas las actas pudieron ser transmitidas a través de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).