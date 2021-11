Salvador Nasralla: Designados no serán figuras decorativas en el gobierno de Xiomara

Nasralla dejó en claro que ellos no serán figuras decorativas como ha pasado con otros designados presidenciales del pasado, ellos contarán con voz y voto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras; Doris Gutiérrez, del Pinu y Renato Florentino, de Libre, serán los designados presidenciales de Xiomara Castro en el período de gobierno 2022-2026.



Una de las dudas que surge es qué papel tendrán ellos y si contarán con poder a la hora de toma de decisiones.

Nasralla dejó en claro que ellos no serán figuras decorativas como ha pasado con otros designados presidenciales del pasado, ellos contarán con voz y voto.



“Tomaremos las decisiones junto a Xiomara, estaremos en el poder porque no seremos designados como en los partidos tradicionales. Los designados presidenciales de esta coalición no vamos a ser figuras decorativas, nosotros vamos a estar acuerpando las decisiones y participando en las decisiones que el gobierno va a realizar a partir del 27 de enero”, aseguró a EL HERALDO.



La normativa hondureña establece que la fórmula presidencial debe tener tres designados presidenciales, los cuales aparecen como funcionarios públicos y tienen un salario. En el reciente proceso legislativo de cuatro años descansó en el Congreso Nacional la propuesta de eliminar la figura de designados presidenciales y pasarla a vicepresidentes, algo que se quedó en intenciones. La función principal de los designados se desenvuelve al interior del Poder Ejecutivo y se encarga de las funciones del presidente de la República en el caso de su falta temporal o definitiva.



El primer designado presidencial del mandato Castro de Zelaya será Salvador Nasrall.

