VIDEO: Armando Calidonio se pronuncia tras resultados preliminares del CNE

CORTÉS, HONDURAS.- Armando Calidonio, actual alcalde de la ciudad de San Pedro Sula y aspirante por la reelección, se manifestó en relación a los primeros resultados preliminares emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los informes desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde se coloca como virtual ganador de la comuna al candidato de la alianza opositora, Rolando Contreras, hermano del empresario Roberto Contreras, quien no logró su inscripción, pero que estaría tomando las riendas más adelante.



"Quiero transmitirles mi agradecimiento a todos nuestros vecinos por la fiesta democrática que Honduras y, en particular, nuestra querida San Pedro Sula ha vivido el día de ayer. A los que me apoyaron y a los que no me apoyaron. Los sampedranos debemos estar orgullosos por la altísima participación y afluencia a las Juntas Receptoras de Votos, sobre todo, porque se desarrolló en paz y armonía", comenzó diciendo el edil que aspiraba por tercera ocasión a gobernar la principal ciudad productiva del país.

VEA: "En enero vamos a pintar la alcaldía de amarillo": Roberto Contreras



"Respetuosos a la institucionalidad, quiero transmitirles que reconocemos los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. La voluntad popular la valoro, sea cual sea, y acepto sin discusión. También les recuerdo que conforme al plan maestro de desarrollo municipal, la ciudad sigue en marcha, por ello, la responsabilidad de este equipo de trabajo se mantiene hasta el último día de esta administración", continuó el líder del Partido Nacional.



Como ejemplo mencionó algunos proyectos que se venían desarrollando, como las pavimentaciones en algunos barrios y colonias, la reconstrucción del Mercado Guamilito y la construcción del macro distrito de salud en Cofradía.



"La ciudad continúa avanzando y los invito a todos a que avancemos con ella", instó finalmente, al tiempo que resaltó que la época navideña debe ser aprovechada por los pobladores y empresarios para disfrutar y potenciar el desarrollo económico.

ADEMÁS: "De que ganamos, ganamos": Juan Diego Zelaya en conferencia nacionalista





Nuevos planes para la comuna sampedrana

Por su parte, Roberto Contreras reaccionó emocionado la noche del domingo, cuando a pocas horas del cierre de las urnas celebraba un posible triunfo, aunque se negó a autodenominarse como el vencedor.

"No me estoy declarando ganador en ningún momento, lo que sí les puedo decir es que en el mes de enero nosotros vamos a proceder a pintar la alcaldía de color amarillo, porque va a ser el hogar de los pollos emprendedores", manifestó a los medios de comunicación, mientras a su espalda se vivía un ambiente de fiesta.



Para ese momento, Contreras aseguraba que su triunfo se pintaba arrollador pues dijo que en los reportes recibidos no había una sola urna ganada por su rival político, pero tras varias horas transcurridas, serán las autoridades del Consejo Nacional Electoral quienes den a conocer los resultados válidos que determinen el nombre del próximo alcalde de la ciudad del departamento de Cortés.

LE PUEDE INTERESAR: Honduras: Masiva presencia de votantes en las elecciones generales