"Es mentira, no soy yo...no me expresaría de esa forma": diputada Waleska Zelaya desmiente audio

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada de Francisco Morazán por el Partido Nacional, Waleska Zelaya, reaccionó este lunes luego de que en redes sociales circulará un audio donde supuestamente ella lamenta los resultados electorales.

Zelaya compartió un video para rechazar rotundamente y dejar claro que no es ella la persona que habla en el audio. Y es que más temprano en redes circuló un fragmento de una conversación donde se oye a una mujer proferir -entre sollozos- lamentos e insultos contra los ganadores del proceso electoral y contra los mismos electores.

En las imágenes, la diputada comienza expresando que hace el video "solamente para desmentir un audio que está circulando que dicen que yo me estoy expresando en el mismo. Es mentira, no soy yo, no conozco de hecho ni siquiera a las personas que mencionan al final de ese audio".

Agrega además que "no sé ni siquiera a que se refieren, no me expresaría de esa forma de la voluntad de los hondureños, no lo haría y eso quiero que quede desvirtuado. Es completamente falso".

El audio al que se refiere Zelaya es una conversación entre un hombre y una mujer, con la voz parecida a la de la diputada, en la que se refiere con frases "subidas de tono" a los electores, pero en ningún momento los participantes de la plática se identifican.

La voz femenina dice: "gente seamos sinceros aceptemos la derrota, pudieron más los liberales..los libres, no hay vuelta de hoja. Ya este es un gane de esa gente, ni modo, ni modo, ya no se puede hacer nada, confié mucho en Dios y pensé que Dios le iba a dar ese gane a Papi...de igual forma no hubo esperanzas, no me pidan por favor que recupere otra vez la alegría, me siento muy derrotada, no puedo hacer nada, ya ganaron esos perros venezolanos hijos de p...., ahora no podemos hacer nada, ya quedó claro todo, ya no sigan insistiendo ya no hay gane, no hay gane, lo siento mucho, se hizo lo que se pudo y no queda de otra".

En el audio se oye además como la voz arremete luego contra la gente por no haber votado por el Partido Nacional y los llama "malagradecidos" entre otras apelativos soeces.