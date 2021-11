Hasta con mascotas llegan a ejercer el sufragio los electores

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El desarrollo de las elecciones generales ha dejado ciertas curiosidades en la capital.



Se ha observado que algunos electores han decidido llevar a sus mascotas al momento de ir a ejercer el sufragio.

Tal es el caso del joven César Figueroa, quién acudió al centro de votación habilitado en la Nashville School, en la colonia Lara, acompañado por su perrito de dos meses llamado "Dante".



El elector hizo la fila para ingresar a votar con su mascota en brazos, mientras las otras personas que también hacían fila, se acercaban a acariciar al canino.



Mientras ejerció el sufragio un miembro de la Junta Receptora de Votos (JRV) cargó al perrito.



Así como este joven, se pudo observar que otros electores acudieron a las urnas acompañados por sus mascotas.

En algunos centros de votación se pudo observar que el equipo lector de huella dactilar fallaba, pues no identificaba a los votantes, lo cual retrasó el proceso.



Ante esos casos, el personal de las JRV tuvo que optar por hacer un reconocimiento facial o buscarlo en el cuadernillo que contiene el censo electoral.



Los electores demoran en promedio entre 10 y 15 minutos al momento de ejercer el sufragio, ya que la papeleta de diputados para Francisco Morazán es muy amplia y les toma bastante tiempo seleccionar.



En horas de la mañana cuando el candidato a designado presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Salvador Nasralla, llegó a votar a la Escuela República de Honduras, en la colonia Alameda, un grupo de motorizados vestidos de rojo y con máscaras los acompañaban.



Minutos más tarde, la esposa de Nasralla y candidata a diputada por el partido Salvador de Honduras, Iroshka Elvir, abandonó el lugar en una motocicleta, dejando a Nasralla en el centro de votación.



Pese a la pandemia de covid-19, se ha visto masiva asistencia a los centros de votación de los adultos mayores de 60 años, quienes demostraron su deseo de votar y que no tienen miedo al virus.



La población mayor no hace fila, ingresa de una sola vez a ejercer su derecho a elegir a sus autoridades.





