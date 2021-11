Manuel Zelaya sobre elecciones: "Que no nos deje mover el sectarismo"

OLANCHO, HONDURAS.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales previo a ejercer su sufragio en Catacamas, Olancho, pidió al pueblo hondureño que no se deje llevar por sectarismos y que vote por el bien social y común.



Abordado por los periodista, "Mel" que llegó a las urnas sin la compañía de su esposa, quien votó horas antes, dijo que desean que la jornada electoral de este 28 de noviembre termine en paz.



Asimismo, dijo que las encuestas de boca de urna a las que han tenido acceso demuestran que hay una afluencia masiva de votantes.



"Lo importante para nosotros es que termine esta jornada en paz, pacíficamente, ejerciendo ese derecho sagrado de escoger nuestras autoridades, locales, departamentales con los diputados y a nivel nacional", indicó el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre).



Agregó: "Lo más importante hoy es que los ojos del mundo están sobre Honduras. Demostremos altura, demostremos civismo, demostremos que para nosotros lo más importante es el futuro de nuestra patria y que no nos deje mover el sectarismo, ni que nos deje mover ningún interés particular más que el bien social y común para todos los hondureños".



Aunque aseguró no quiere violentar el proceso legal al brindar detalles antes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero en las encuestas de boca de urna hay un "resultado extraordinario de participación ciudadana (...) hay una afluencia masiva de votantes en todo el país. Eso demuestra que hay un sumo interés del pueblos en retornar a la paz, al gobierno de conciliación, al diálogo".



Zelaya, antes de colocar su papeleta en la urna manifestó: "Fuera confrontaciones, fuera odio, fuera la guerra, viene la paz, viene el amor para este país".



Por su parte, la exprimera dama de Honduras y también candidata a la presidencia, Xiomara Castro expresó que esperan una fiesta cívica en paz y tranquilidad.



Castro también dijo que este domingo es "el momento y es la oportunidad que tenemos todas las hondureñas y hondureños de hace un cambio en nuestro país, un cambio de verdad".



También, pidió a sus simpatizantes no atender a provocaciones "porque sabemos que van a intentar provocar al pueblo. Entendemos que hay desesperación, especialmente en aquellos que han estado gobernando estos 12 años, pero el pueblo debe salir con confianza y calma".