Tela: Militares cierran por varios minutos escuela tras supuesto uso indebido de lector de huellas  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pobladores denuncian que en la escuela Lempira de Tela, Atlántida, una mujer que no pertenecía a la Junta Receptora de Votos (JRV) sacó el lector de huellas al pasillo de la institución y lo probó con varias personas. Seguidamente los militares decidieron cerrar los portones del centro educativo por varios minutos.





“Los miembros de la Junta Receptora no podían usar el lector de huellas, yo les iba explicando porque también fui capacitada, lo saqué y ese fue el problema”, declaró la ciudadana responsabilizada de este hecho, quien portaba un carnet del Consejo Nacional Electoral (CNE) pero no pertenecía a la JRV.



LEA: Aún no inician las votaciones en el municipio de Talanga, Francisco Morazán



Mientras los portones se mantenían cerrados, varias personas se encontraban afuera esperando retomar actividades y una persona que pertenecía a la JRV declaró que existían vídeos donde la denunciada probó a más de una persona el lector de huellas.



“Se lo probó a más de uno y tenemos vídeos que se los podemos hacer llegar”, explicó el miembro del JRV.

Responsabilidad electoral

Según el instructivo de JRV, “los miembros de las JRV deben garantizar que el voto de los ciudadanos se exprese de manera libre, secreta y directa; que los datos que consignen en las Actas de Cierre Presidencial, de Diputados al Congreso Nacional y de Corporaciones Municipales, así como todos los documentos electorales bajo su responsabilidad, reflejen estrictamente la verdad y la voluntad de los electores”.



VEA: Hombre que estaba hospitalizado asiste al centro de votación en la Villa Olímpica



Además, “cualquier alteración en los documentos electorales, conlleva responsabilidad penal por falsificación de documentos públicos, y se sanciona con prisión de 4 hasta 8 años, más la pérdida del empleo”.