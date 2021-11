Aún no inician las votaciones en el municipio de Talanga, Francisco Morazán

Brayan Jeshua García

TALANGA, HONDURAS.- El malestar y la desesperación se apoderan de los habitantes del municipio de Talanga, del departamento de Francisco Morazán, ya que los portones de los centros de votación no han sido abiertos.



Golpes en los portones, gritos de “abran ya, dijeron que a las 7:00 de la mañana iniciaban” es parte parte de lo que se vive en en este municipio producto del incumplimiento del horario de apertura de los centros de votación.



EL HERALDO visitó el Centro Básico República del Ecuador y la Escuela Suazo Córdova, dos de los 27 centros de votación de este municipio, y ninguno inicia el proceso electoral.

VEA: CNE inicia oficialmente proceso electoral 2021



Según la explicación de uno de los miembros de las mesas electorales, las votaciones no dan inicio porque algunas cajas están incompletas y hasta que no resuelvan o reciban autorizan del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar, seguirán los portones cerrados.



Algunos de los habitantes, como Héctor Gonzáles, expresó que si no habilitaban el proceso de elección a tiempo, no realizará el sufragio, ya que tiene que ir a su jornada laboral.



Otros ciudadanos mostraron su inconformidad y manifestaron que esperan que la hora del cierre de urnas sea ampliado por el retraso que tienen.

+: Toda marca dentro de los recuadros en papeletas electorales es válida

Elecciones en Honduras

Este domingo 28 de noviembre se celebran las elecciones generales en Honduras, en donde se elegirá al presidente que gobernará durante los próximos cuatro años, a los 128 diputados que integrarán el Poder Legislativo y a los 298 alcaldes de cada municipio.

+15 diputados que promovieron nuevo Código Penal buscan la reelección