Artículo de Octavio Carvajal: ¡Tiro de gracia!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Llegó la hora cero! Vamos a elecciones sin Juan Orlando Hernández Alvarado quien, tras pronto pasar a otro teatro, será héroe o villano si su partido gana o pierde tras doce años en el poder. “Guerra” entre Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional. Uno recibirá el premio o el tiro de gracia entre el aplauso, la congoja y el peligroso bullicio callejero antes y después del plebiscito.



De correr miles de activistas buscando sumar miles de votos entre más de cinco millones de catrachos que se irán a la izquierda con Libre o a la derecha del gobernante partido cachureco, cuya institución ha sido asaltada por personajes de gran catadura, liados a la corrupción y el narcotráfico en la última década. Por codicia y piques con JOH, hasta “Pepe” huyó. Su tufo, dijo, es para Libre. ¡Qué injusticia!



GIRO



Un referendo se gana o se pierde en horas en donde sea y, aunque algunas pesquisas jadean a favor de uno y de otro, la historia estaría escrita con tendencias casi irreversibles al mediodía si los miembros de las mesas plantan sus puestos guiados por cifras fanáticas, perversamente filtradas en micrófonos de gran difusión. El juego sucio es parte del pastel.



Estirados de la cámara deberían descarrilarse del tren teatral de la mentira. Con la zurda o con la tiesa, según dicten sus jefes que pelean y blindan sus chorros de pisto. Les importa un pito el futuro del país. Viene lo impensado por una riña de gradas de unos cuantos grandes a quienes nunca les ha importado ni les importará la postración total de nueve millones de hondureños.



Estamos a las puertas de un traqueteo que podría dejarnos en ruina total por quienes nos hablan de primor deseando -en contubernio solapado- que de las urnas no salgan votos, sino más explosiones de odio, incluso de una prensa malsana que defiende las bóvedas de una pila de vivos que viven de los bobos sosteniendo bolos empedernidos por el mando. Con la misma vara que midiereis…

SOLAPA



Los intereses de las dos bandas con opción al sillón son titánicos, recónditos. No es para menos, están en litigio -según intuimos- no solo los tesoros de poderosos financieros atomizados por codicias a las ricas mieles del fisco; de nuevo se disputan, como si fuese una prostituta, el giro ideológico y geopolítico de la nación con la doblez discreta del imperio. Todos tirando la piedra y escondiendo la mano.



Cada grupo “gana” en sus domos con sondeos pagados o no, maquillados o no, precisos e imprecisos. Por eso, a última hora, surgen y divulgan masivamente tanteos que pueden cambiar opiniones al momento de votar. Ríos de billete corren por todos lados con el afán único de obtener simpatías virando los sesos débiles a cualquier costo, llevando y trayendo adeptos o electores con el cariño bajo la mesa.



LOMO



Aquí muchos ambiciosos siguen jugando a vencer, y a cambio recibirán uno de los reveses más olímpicos en lo político, personal, familiar y monetario. Su monstruoso apetito por domar la elección, de un bando y de otro, de chuparse lo ajeno con la diestra o la siniestra, poco o nada les incumbe mientras suben el monto de sus fortunas a lomos del infortunio general. Su actitud lo dice todo.



Juran que sondeos “bendicen” a unos y “maldicen” a otros por ganga o tirria; su fin es chuparse la teta estatal, su trampolín para vengar cuentas del pasado, suplir una simple regiduría o la banca de un parlanchín. Subir o mermar datos para que peones escuden sus picardías. Por ahí salió una congresista -otrora crítica de podridos- sumándose a un exconvicto. La encuesta avaló que “el maleante soy yo”.



Si toda pesquisa electoral fuera seria y creíble, la izquierda andaría derecho y la derecha no se mancharía con la zurda. Ya sentados, con apenas seis meses de mando inician escándalos de robos, millonarios atracos, que la amante vive lujosa en Rusia, que el querido anda de belga en belga en Bélgica. Así nos pasan la factura los tirados de honestos (as) clavando -con la izquierda o la derecha- a toda su parentela, más de lo mismo.



¿Para dónde nos llevan los grupos antagónicos? Que nadie se aflija ni se afloje porque pronto sabremos a quién le cae el tiro de gracia y de desgracia. A los gringos no les preocupa si “gobierna” la zurda o la diestra si con las dos juega para valer sus siniestros intereses. Las ratas intrigan para reinar desde su albañal.

