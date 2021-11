Faitelson sobre Teófimo: "Para mí es un intruso en esa lista de los mejores libra por libra"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A horas de la pelea entre Teófimo López vs. George Kambosos, el periodista mexicano David Faitelson arremetió contra el hondureño por estar entre los mejores del mundo.



Este día a partir de las 8:00 de la noche, en el Madison Square Garden de Nueva York, será la velada de boxeo que ya está empañada de polémica.



"Espero confirmar todas las teorías de este chico de origen hondureño, que tiene 24 años de edad, 16 peleas como profesional y con una cantidad importante de 12 nocauts. Pero me parece que era demasiado pronto colocarlo como el mejor del mundo o entre los mejores libra por libra", expresó Faitelson en el programa A los Golpes de ESPN.



Y agregó: "¿Solo por ganarle a Vasyl Lomachenko tiene más aptitudes que el ucraniano?. Le ganó a Lomachenko y lo hizo bien, pero por favor, no podemos subir a un chico de 24 años al mejor escalafón libra por libra hasta que tengamos más pruebas, espero eso este fin de semana, de su calidad".



"Estoy seguro que la tiene, pero quiero más tiempo, más espacio par poder medirlo. Me pareció muy abrupto e irresponsable subir a Teófimo López la lista de los mejores 10 libra por libra solo porque le ganó a otro mejor libra por libra", expresó.



López llega a la pelea contra el australiano como campeón unificado de peso ligero, cinturón que obtuvo luego de vencer al ucraniano en septiembre de 2020.



"¿Cuántas medallas olímpicas ganó Lomachenko y cuántos Teófimo?. A Teófimo hubo necesidad y urgencia de colocarlo en los mejores libra por libra, pero para mí es un intruso en esa lista. Tengo que ver en las siguientes peleas si merece estar allí", concluyó.



