Salud suspende aplicación de vacuna anticovid por elecciones generales  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A nivel nacional se suspende aplicación de la vacuna antivocovid este domingo para que todos los hondureños acudan a votar en las elecciones generales, así lo anunció este sábado el viceministro de Salud, Fredy Guillén.



No obstante, el próximo lunes se reanudará la inoculación en todo el territorio hondureño para hacerle frente a la pandemia del covid que sigue desatando su furia tras detectarse una nueva variante en Sudáfrica conocida como ómicron.



"El domingo no se vacunarán a personas a nivel de país. Todas las personas van a ejercer el sufragio", anunció Guillén. Pero "el lunes continuamos con la vacunación desde la 7:00 de la mañana a nivel de país".



Por otra parte, el viceministro aclaró que aunque esté la fiesta electoral "todo el sistema sanitario estará abierto y abastecido en todo el país".



Este 28 de noviembre se llevarán a cabo los comicios generales donde 5.3 millones de hondureños están aptos para ejercer el sufragio.