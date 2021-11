Tardanza en la entrega del DNI a un día de las elecciones provoca malestar entre los hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que inició el cambio de la Tarjeta de Identidad por el Documento Nacional de Identificación (DNI) han sido más los problemas que las soluciones, aseguran los hondureños que aún no han podido reclamar su nueva cédula.



Las huelgas, retrasos en los procesos de entrega y los horarios de atención han sido solo algunos de los problemas que perduran a horas de las elecciones generales.



Una de las perjudicadas fue doña Doris Argentina Pineda, de 79 años, quien tiene más de una semana buscando su identificación para ejercer su derecho al sufragio.



"Si no fuera porque quiero votar, no me importaría", dijo muy molesta ante las cámaras de EL HERALDO la señora que perderá su derecho al voto.



"En la Pedagógica me dijeron que desde el 20 de noviembre y todos los días vengo aquí a hacer cola", agregó Pineda.

Doña Argentina además se quejó de la lentitud del RNP. "Yo no sé si me la van a dar me dicen que hasta diciembre, enero o febrero", manifestó.

De igual manera, Carlos Morales, un capitalino que tiene más de siete meses preguntando por su nuevo DNI, se quejó de la mala gestión del RNP para entregar el DNI.

"El sobre se ha perdido y la identidad no sale. Ya he venido cuatro veces y a cada rato me mandan mensajes diciéndome que la identidad ya está y cuando vengo no está", reclamó Morales.

"Solo me dicen que no está, que espere o que pague. Mañana no voy a votar y voy a perder mi derecho", lamentó.

Extensas filas para reclarmar el DNI

Extensas filas de personas se observan este día en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) del Distrito Central.



Esto se debe a que hoy es el último día que pueden reclamar su nuevo DNI para poder votar en las elecciones generales que se realizarán este domingo.



Uno de los que tuvo suerte fue José Luis Mejía, de 31 años, quien fue víctima de un robo pidió una reposición desde agosto y fue hasta este sábado que le entregaron su documentación.



"Estuvimos desde agosto en ese proceso, entre las huelgas del registro, que se iba el sistema, no la pudimos sacar, pero gracias a Dios ya la tenemos, era una reposición", comentó Mejía a EL HERALDO.

Mejía contó que le interesaba sacar su DNI porque el trabajará en las mesas durante la jornada electoral por lo que debía tener el documento.



Adentro de la institución tanto personas de la tercera edad como jóvenes están esperando su turno para que les hagan el reconocimiento biométrico.



El personal del RNP manifestó que hasta las 4:00 de la tarde de van a estar entregando los DNI.