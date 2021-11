Arcángel le envía mensaje a mujer que mató a su hermano: "Acepte mi ayuda"

Arcangel no pudo contener las lágrimas por la muerte trágica de su hermano. Foto: Instagram

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Llorando y con evidente dolor en su corazón, el cantante Arcángel apareció en las redes sociales para enviarle un mensaje a la mujer que habría provocado el accidente en el que murió su hermano Justin Santos.



El artista puertorriqueño utilizó las historias de Instagram para dedicarle un mensaje de amor y mostrarle su apoyo por la enfermedad del alcoholismo que está atravesando, pues el mismo sufrió de lo mismo.



"Me gustaría ver, hablar con la persona que mató a mi hermano. Porque yo sé que hay millones, miles, cientos de personas con rencor, pero yo nunca le he visto, yo no sé quién es", dijo en el video.



Agregó: "Yo solo sé que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo porque el alcoholismo es una enfermedad".

Arcángel, con evidente dolor y tristeza en sus ojos expresó: "Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va hacer sentir mejor, ¿que fue un acto irresponsable?, sí, ¿que se llevó una vida inocente?, sí, ¿que le arrebataste un hijo, un hermano, un primo, un amigo a mucha gente?, sí. No fue de maldad, porque todo fue bajo los efectos de una gran enfermedad".



"Yo la quiero abrazar a usted y decirle que acepte mi ayuda, por favor", finalizó entre lágrimas.

Luto

El hermano de Arcángel, de 21 años, murió el pasado 20 de noviembre en un accidente automovilístico en Puerto Rico luego que una mujer, que presuntamente iba ebria, impactó contra el vehículo de Justin Santos.



Hace unos días el famoso también conmovió las redes sociales luego de escribir un sentido mensaje dedicado a su hermano menor en el que le prometió a su hermano cuidar a su madre y manifestó sentirse orgulloso del hombre que se había convertido.