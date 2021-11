Bruschi cambia la pelota por pizza: A sus 40 años anuncia que se retira del fútbol   

El ex Olimpia ahora se dedicará junto a su familia al negocio de vender pizzas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las corridas por la banda, el gambeteo y definir como estrella ya es cosa del pasado para Ramiro Bruschi porque a sus 40 años en un comunicado oficializó que se retira del fútbol y se dedicará a su negocio de vender pizzas.



El maestro velocista llegó a Honduras en 2008 tras ser fichado por Olimpia. Posteriormente, pasó a Real España, luego a Olancho FC y por último, el equipo en el que se despidió del deporte rey, Tela FC.



La "rata" aseguró que ahora que renunció a su más grande pasión se dedicará a su negocio propio: vender pizzas.



"Yo, Ramiro Bruschi, el día de hoy viernes 26 de noviembre, anuncio mi retiro como futbolista profesional luego de 23 años de trayectoria donde todo arrancó con un sueño de niño a los cinco años", dice parte del escrito del futbolista.



"Luego tuve el honor de llegar a este bello país, Honduras, con un gran equipo que me dio muchas alegrías y triunfos, CD Olimpia, luego de la salida del club me abrieron las puertas otros equipos como Real España, Potros FC, CD Escuintía y culminé mi carrera en Tela FC luego de estar en el club por tres años, tengo la satisfacción de haber cumplido y alcanzado tantos sueños y objetivos", agregó en la nostálgica nota.



"Agradecido a Dios porque entro en una nueva etapa de mi vida a dedicarme 100% a mi familia y el emprendimiento, mi negocio Bruschi's Pizza, esto no es un adiós, es un hasta pronto donde los espero con los brazos abiertos a toda la fanaticada del Olimpia y demás equipos".

"La pelota seguirá rondando, aceptando invitaciones a eventos deportivos, partidos y aportando un granito en el fútbol de Honduras", finalizó el jugador que deleitó con sus goles en Honduras, junto a las espectaculares corridas que hacía por las bandas.



A sus 40 años y con 23 años de trayectoria, Ramiro le dice adiós al fútbol profesional.



Comunicado