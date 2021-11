Kanye West revela que quiere volver con Kim Kardashian  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kanye West desea regresar con su aún esposa Kim Kardashian, quien actualmente tiene una nueva relación y está tramitando el divorcio.

El rapero dejó ver sus intenciones al mostrarse conmovido por su discurso del Día de Acción de Gracias y donde aprovechó para mandarle un contundente mensaje a la madre de sus hijos.



De acuerdo a medios estadounidenses, el matrimonio West-Kardashian comenzó a tener problemas desde 2020, por lo que en febrero del 2021, la empresaria solicitó el divorcio del intérprete de 'Off The Grid'. Aunque la relación entre ambos hasta el momento era cordial, al parecer las cosas comenzaron a complicarse cuando la socialité fue vista con el comediante Pete Davidson.

LEA: Kim Kardashian reacciona al look de 'La More' inspirado en la Met Gala 2021



Esta situación podría haber provocado que durante el evento del Día de Acción de Gracias organizado por la parroquia Mission de Los Ángeles, el rapero que ahora se hace llamar 'Ye' diera un discurso enfocado a la restauración y al mantenimiento de la familia.



Durante su mensaje, el cantante admitió que cometió errores, sobre todo como marido, pero se dijo dispuesto a cambiar.



“La historia que Dios quiere que veamos es que todos podemos ser perdonados en nuestras relaciones. Hemos cometido errores, yo he cometidos errores, he hecho cosas públicas que no son aceptables como marido, pero hoy, ahora mismo y por la razón que sea -no esperaba estar aquí delante de este micrófono- estoy aquí para cambiar la historia”.



"Necesito volver a casa y estar con mis hijos", dijo en una de las partes más conmovedoras de su discurso, para después dar a conocer que se quiere reunir con North, Saint, Chicago y Psalm, y su esposa esta navidad, pues aseguró que esa fecha es para que las familias se reencuentren y abandones sus diferencias.

ADEMÁS: Kim Kardashian paga 23 millones de dólares a Kanye West por su mansión



“Si el enemigo puede separar a ‘Kimye’ —su nombre de pareja—, habrá millones de familias que crean que la separación está bien. Pero cuando dios una de nuevo a ‘Kimye’, habrá millones de familias que verán cómo se pueden superar los obstáculos y que se puede trabajar en los problemas de la separación", dijo West.



Asimismo, culpó a los medios de comunicación por su separación, ya que aseguró que los están "capitalizando".