Candidato de la DC propone crear una cárcel modelo para políticos corruptos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato presidencial por el partido Democracia Cristiana (DC), Carlos Mauricio Portillo, propuso este jueves la creación de una cárcel modelo en donde los políticos corruptos paguen por sus delitos.



El aspirante democratacristiano expuso en la mañana de este jueves su plan de gobierno, destacando la polémica propuesta.

Portillo mencionó que no cuenta con un recorrido en la política, aunque se autodenominó como una persona inocente políticamente hablando, pero aseveró que tiene amigos que han incursionado desde hace muchos años.



A raíz de este panorama, Portillo contó como le surgió la posibilidad de incursionar dentro de la política hondureña.



“Yo llegué al partido con la aspiración de designado presidencial en la candidatura de doña Lorena Herrera, cuando surge su renuncia, me proponen ocupar el lugar de ella, tuve que analizarlo un poco”, recordó.



Asimismo, el aspirante de la DC mencionó que a lo interno del partido manejan un proyecto de ocho años para atraer militancia, trabajar en la parte orgánica y estratégica de la institución.

Plan de gobierno

El también abogado detalló que todos los partidos políticos tienen un plan de gobierno elaborado que no cambia o varía muy poco en comparación de las necesidades actuales del país.



Puntualizó que Honduras sigue empantanado en los problemas de salud, educación, migración y trabajo, señalando que con ello es infinito el número de dificultades y problemas que tiene el país.



A pesar de que el plan de gobierno de la Democracia Cristiana no varía mucho, ya que este ya estaba elaborado, sin embargo desde que aceptó la candidatura le realizaron algunas mejoras y agregados.



“El plan de gobierno de la DC está orientado al rescate del individuo, a fomentar el desarrollo integral de la persona. Nuestro plan abarca muchos apartados donde hay que identificar lo urgente de lo importante”, añadió.



Asimismo, agregó que es tan diversa la problemática en Honduras que señalar uno u otro problema sería complicado, pero que específicamente el tema de la migración es uno de los de mayor peso para el desarrollo.



“Hay que rescatar la identidad del hondureño para que se sienta orgulloso e identificado con esta tierra, pero hay que crear y provocar esos motivos para que el hondureño abrace esa bandera y eso se consigue creando fuentes de trabajo”, apuntó.

Cárcel para los corruptos

En materia de combate a la corrupción, el presidenciable mencionó que los partidos políticos deben ser los primeros en trabajar en el tema de la prevención de la corrupción.



De igual manera mostró su inconformidad con que a una persona que busca trabajo se le solicite una serie de requisitos, entre ellos antecedentes penales, mientras que para postularse en cualquiera de los tres niveles electivos no existe dicha prohibición.



Portillo destacó que una de las medidas más duras dentro de su plan de gobierno es la creación de una cárcel modelo para los políticos corruptos sin importar cual sea el partido político al que pertenezcan, señalando que robarse el dinero del Estado es un delito de lesa humanidad.



“Nosotros planeamos tener una cárcel modelo para aislar a todos los políticos corruptos y centrar un precedente para que todos sepan que esto no es un juego”, sentenció.



A pesar de que la corrupción es uno de los principales problemas en el país, el democratacristiano señaló que la impunidad es el "principal monstruo que destruye al país", indicando que se comete un delito y no es castigado por la ley, lo cual le permite a la delincuencia seguir operando.

Mensaje previo a las elecciones

Para culminar, Carlos Mauricio Portillo hizo un llamado previo a las elecciones del domingo 28 de noviembre, recordando que los comicios no son para los partidos políticos, sino un proceso para el pueblo hondureño.



“Este domingo la decisión del pueblo se tiene que respetar. Decirle a los que incitan al odio o desorden, que no son buenos hondureños y tampoco amigos de ellos”, manifestó.

