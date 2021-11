La razón por la que Aracely Arámbula pidió no aparecer en Luis Miguel, la serie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras el estreno de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la exitosa serie de Netflix que cuenta la vida del artista, muchos de sus espectadores comenzaron a cuestionar la ausencia de Aracely Arámbula en la trama, quien fue una de sus parejas con quien procreó dos hijos.

De modo que durante una entrevista para el programa 'Hoy día', la actriz contradijo las declaraciones de 'El sol' y aseguró que fue ella quien decidió no ser representada en la producción, pues aunque fue una relación 'maravillosa', aseguró que no habría sido retratada como realmente sucedió.

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató.

Cabe mencionar que Aracely y Luis Miguel fueron pareja de 2005 a 2009 y tuvieron dos hijos: Miguel, nacido el 1 de enero de 2007, y Daniel, nacido el 18 de diciembre de 2008.

Agregó que debido a que le incomodaba que la historia sería perfeccionada por los escritores así que mejor decidió mantenerla en secreto. “La iban a contar unos escritores de esta casa productora. Si yo no les cuento esa historia o no se las cuenta él pues no va a ser tal cual la historia y van a tener pinceladas de lo que medio sabía", explicó.

Por otro lado, Aracely Arámbula descartó las especulaciones del supuesto contrato de confidencialidad que firmó con Luis Miguel, el cual le impedía tener otras parejas y hablar sobre su vida.

“Ese contrato no existe. No tengo contrato de nada. No existe nada, es un mito, son tonterías; conmigo no existe ningún contrato yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera”, aseveró.

Sin compromiso

Hasta la fecha Luis Miguel no ha conformado un matrimonio con ninguna de las mujeres que han llegado a su vida, aunque muchos creyeron que con Arámbula sería lo contrario.

Los fans del "Sol" estaban seguros de que el cantante finalmente había encontrado a la mujer con la que compartiría el resto de su vida.

Sin embargo, tras el nacimiento de su segundo hijo con la actriz, se anunció su separación.

