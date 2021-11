Jesús Mejía asegura que el TREP no es confiable y adelanta que habrá un ganador varios días después de elecciones

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) no es confiable, aseguró este jueves el ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, en charla con EL HERALDO.



El técnico nacionalista explicó que hay temor porque se tendrá un sistema deficiente y todavía no está completo a horas de las elecciones generales este domingo 28 de noviembre.

“Cuando viene alguien y adquiere un sistema, es un sistema completo. Debe tener software, transmisión, seguridad, protocolo de direcciones, componente de impresión, capacitación... Vino una empresa auditora y encontraron que el programa (TREP) no estaba listo, es un problema porque es vulnerable. Se les dijo desde julio que la empresa que provee el TREP no tenía experiencia”, inició contando Mejía.



El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) añadió que “para activar el sistema hay que ponerle una usb que desbloquea el sistema, las computadoras ocupan tres puertos usb y eso hizo que el CNE tuviera más puertos, esos puertos vienen hasta mañana y el domingo ya son las elecciones. No tiene verificación el sistema”.



Mejía también recordó procesos pasados y comentó que “cuando entraba la imagen del acta se digitalizaba y pasaba por dos grupos de personas, si se validaba dos veces y era igual se publicaba, sino se iba a escrutinio especial, ahora no es así y lo que viene de las mesas aunque se modifique el sistema permite que se publique. Además esta empresa instaló un call center en Argentina, cuando un problema se dé no van a poder entenderse aunque hablemos español”.



Mejía enfatizó que si hay problemas el domingo la culpa será de los magistrados que votaron a favor pues Kelvin Aguirre del Partido Nacional lo hizo en contra.



“Kelvin votó en contra porque la votación fue 2-1, Rixi (Moncada) es de los culpables. Si uno tiene las actas puede impugnar y la mala información puede llevar a la convulsión social ya que el fraude se puede comprobar. No va a haber confianza en el sistema pues se necesita un escrutinio y digitalización, este es el proceso más caro de la historia y con un sistema no confiable, quisieron copiar lo del 2017 y no les salió”.



Jesús Mejía terminó asegurando a EL HERALDO que la proclamación del ganador presidencial “se hará varios días después de las elecciones porque este sistema no es confiable”.

La empresa que fue contratada para manejar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) tiene el nombre de Magic Software Argentina (MSA) y es de origen argentino.