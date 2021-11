Observadores internacionales sin entrar a Honduras; CNE no les ha dado credenciales

Más de 50 de estos observadores fueron retenidos por más de cinco horas en aduanas terrestres y aéreas porque no contaban con sus credenciales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un percance se ha dado entre ayer (miércoles) y hoy (jueves) con la llegada de jóvenes observadores internacionales quienes estarán en los comicios de este domingo.



Más de 50 de estos observadores fueron retenidos por más de cinco horas en aduanas terrestres y aéreas porque no contaban con la credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Red Mundial de Jóvenes Políticos hizo la denuncia y detalló que tampoco se les dejaba ingresar aún con el hecho que ellos contaban con sus pasaportes y bien podían entrar a Honduras en calidad de turistas.



"Teníamos ayer jóvenes en cinco puntos fronterizos y muchos de ellos estuvieron más de 12 horas detenidos solo porque decían que no estaban en los listados de migración, ayer solo ingresaron unos 20 jóvenes. Ahorita en la mañana tenemos parados en Corinto a 10 guatemaltecos, ocho peruanos y cuatro mexicanos que no los dejan ingresar", dijo Fernando Paz, director de la Red de Jóvenes Políticos al canal TSI.

En tanto Eduardo Quiroga, uno de los jóvenes observadores provenientes de Colombia y que pudo ingresar detalló que "llegamos ayer a las 11:00 a. m., cuando nos chequearon el pasaporte nos preguntaron que cuál era nuestro propósito de entrar al país. Les comentamos que veníamos como observadores y tras dos horas un señor de migración nos dijo que nosotros no estábamos en la lista de observadores y debíamos regresar a nuestros países, si no se hacen las denuncias y las gestiones no hubiéramos ingresado".