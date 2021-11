Viralizan audio donde Salvador Nasralla confiesa que Libre no ganará

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato a designado presidencial Salvador Nasralla en la fórmula de Libre confesó en una reunión interna que tanto Manuel Zelaya como la candidata presidencial, Xiomara Castro, no tienen interés en la presidencia de la República.



El audio fue divulgado desde Miami por EVTV, un medio de comunicación de información general pero con énfasis de noticias de Venezuela.



El presentador dice que es un escandaloso audio donde Nasralla “acepta que ha perdido las elecciones debido a que el coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya, así como su esposa Xiomara Castro, han negociado ya con el poder del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández”.

El medio venezolano no explica cómo obtuvo el audio ni en qué circunstancia se dieron esas declaraciones de Nasralla, pero sí informa que fueron posteriores a las denuncias que ha estado haciendo el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.



Pastrana ha dicho que el Foro de Sao Paulo, el movimiento ideológico que aglutina a la izquierda de América Latina, está detrás de Libre que busca imponer una dictadura ideológica en la región, pero además ha señalado los vínculos que este grupo tiene con el narcotráfico.



Libre es parte junto a otras organizaciones políticas y gobiernos de América Latina del Foro de Sao Paulo.



Según el presentador del canal de Miami EVTV, Nasralla que aparece como candidato a designado presidencial en Libre, hace revelaciones comprometedoras sobre la fuerza de la llamada Alianza Opositora y recuerda que no es la primera vez que el comentarista deportivo la arremete contra la familia Zelaya.

“Nasralla fue el candidato en una alianza en unas elecciones que perdió la izquierda en 2017. Al perder también los acusó de corruptos y traidores”, dice el presentador del canal de Miami. Y agrega que estas nuevas declaraciones se dan “después de las acusaciones que hizo el expresidente Pastrana de Colombia a Libre por su afiliación a la izquierda radical de Maduro con el Foro de Sao Paulo”.



En este audio, dice el presentador, “se le escucha a Nasralla decir que a los Zelaya no les interesa el país, más que sus intereses.

Lo que dice el audio Nasralla

Efectivamente, se escucha la voz de Nasralla cuestionar tanto a Manuel Zelaya Rosales y a Xiomara Castro, de quien dice que no le gusta la política y que ella prefiere estar en República Dominicana, donde tienen negocios.



Nasralla dice: Entonces los dos, me duele decirlo, Mel Zelaya y Xiomara Castro, son personas a las que yo, están amarrados a Juan Orlando Hernández, y no pueden mover un dedo sin preguntárselo a Juan Orlando Hernández, lo digo como amigo, claro, Mel Zelaya no lo va a decir, no lo puede decir, él está en una posición incómoda ante la izquierda internacional, dispuesto a volver a entregar el poder y su mujer está enojada como estaba enojada en 2017 porque no le gusta la política, ella le gusta vivir en República Dominicana, creo que tienen hoteles, no sé qué negocio tienen, pero ella se la pasaba allá en 2017, en República Dominicana con su hija. Yo los conozco a ellos desde muy pequeño. Mel Zelaya es un niño rico”.



No es la primera vez que Nasralla arremete contra el coordinador de Libre. Ya en agosto pasado durante un recorrido en el interior del país, acusó a Manuel Zelaya de asesino, que ha matado gente, y de corrupto, al grado que lo vendió a él por 70 millones de lempiras y puestos en el Consejo Nacional Electoral.

El político también fue entrevistado esta misma semana por el periodista Fernando del Rincón quien lo cuestionó por estas declaraciones y otros temas de geopolíticas donde Nasralla deja mostrar sus falencias sobre lo que pasa en Nicaragua y en Venezuela.



En ese momento, Fernando del Rincón cuestiona a Nasralla por su desconocimiento en temas geopolíticos y de cómo una persona así, de este nivel, puede alegar ignorancia.