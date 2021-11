Fuerzas de Seguridad prometen orden durante proceso electoral

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portavoz de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), Mario Rivera, detalló que aún están a la espera del decreto que establece la prohibición de portar armas en los centros de votación.



“Aún no se realiza la aprobación para iniciar los operativos pertinentes, pero no se permitirán armas blancas, de fuego o personas en estado de ebriedad”, afirmpó.



No obstante, aclaró que los operativos como retenes, registros y saturaciones previas a las elecciones se han intensificado. El 28 de noviembre los dispositivos de seguridad se instalarán desde tempranas horas.

Sobre el tema, Edgardo Barahona, vocero de la Secretaría de Seguridad, detalló que 18 mil miembros de la Policía Nacional apoyarán a las Fuerzas Armadas antes, durante y después de las elecciones.



“No se permitirán ni armas u otros objetos que puedan generar disturbios, hemos socializado nuestro plan de seguridad con el Ministerio Público para que se conozcan los roles de trabajo”, especificó.

El inspector detalló que zonas con mayor densidad poblacional y por ende mayor carga electoral serán zonas prioritarias.



“En el Distrito Central, Valle de Sula, La Ceiba, Choluteca y Comayagua se concentrará mayor parte del recurso humano y equipo logístico”, mencionó.