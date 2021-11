Baja carga electoral en el extranjero por enrolamiento fallido

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Son más de un millón de hondureños que residen en el extranjero, pero solo unos 15,000 fueron habilitados para votar este domingo 28 de noviembre en las elecciones generales.



En distintos países del mundo donde hay catrachos existe la voluntad de ejercer el sufragio, pero la poca organización y falta de capacidad de las autoridades hondureñas impiden que esto se cumpla.



German Lobo, consejero suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró a EL HERALDO Plus que las maletas electorales salieron el miércoles hacia 14 ciudades de Estados Unidos y seis hacia los países de Centroamérica y el Caribe.

Son 20 centros de votación que se instalarán en los consulados de las distintas naciones, para lo cual se conformaron 20 Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde -según reportes del CNE- están habilitadas 15,331 personas para votar.



No obstante, según el último informe del Registro Nacional de las Personas (RNP) en poder de EL HERALDO Plus, los ciudadanos enrolados en los países donde podrán ejercer el sufragio son 14,938 en total.

El miércoles salieron las maletas electorales a los distintos centros de votación en 14 ciudades en EEUU y Centroamérica. Foto: El Heraldo

Gran malestar

En la comunidad de hondureños en el exterior hay malestar por la poca carga electoral que presentan las autoridades y tampoco se llega a donde hay grandes concentraciones de electores.



Esta situación se debe en gran medida a que el Registro Nacional de las Personas (RNP) desarrolló un mal proceso de identificación en el extranjero, consideraron diferentes representantes de la comunidad hondureña organizada en el exterior.



Fuentes del CNE consideraron que lo mejor era cancelar la votación en el exterior porque todo ha sido un desorden, al grado que hasta esta semana se comenzó a entregar el Documento Nacional de Identificación (DNI).



Entonces es más el gasto porque son más de 12 millones de lempiras que se están invirtiendo para desarrollar el proceso en el extranjero y no está listo por completo.

Si en las elecciones generales de 2017 fueron 2,521 hondureños los que ejercieron el sufragio en el extranjero, con el desorden actual -pues muchos no tienen ni identificación- es posible que a las votaciones solo lleguen unos 1,000, estiman.



Líderes de la Alianza de TPS denunciaron que han tenido hasta problemas para identificarse, ya que a muchos no les han entregado el DNI y ahora lo quieren hacer a última hora.



Mientras que la Fundación 15 de Septiembre, en un mensaje fuerte a través de un comunicado, lamentó que al 99.9% de los hondureños en el extranjero no se les haya dotado de su Documento Nacional de Identificación.

Al mismo tiempo condenaron que a cuatro días de las elecciones, las autoridades del CNE no se hayan pronunciado sobre cuáles serán las reglas para el voto en el extranjero en 2021, tampoco hay un plan a seguir sobre la socialización sobre dónde estarán los centros de votación.



Por su parte, los compatriotas en España también consideran que es injusto que se les violente el derecho constitucional de elegir y ser electos, sobre todo porque en ese país hay una comunidad de unas 140,000 personas que podrían ejercer el sufragio.



Lobo declaró a EL HERALDO que se habilitaron 20 Juntas Receptoras de Votos (JRV) para ejercer el sufragio en el exterior, con mayor presencia en Estados Unidos.

En Norteamérica las JRV están ubicadas en los consulados de Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, Washington, Atlanta, Chicago, Dallas, McAllen, Seattle, Boston, San Francisco y Charlotte.



Mientras que en Centroamérica los centros de votación estarán habilitados en los consulados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice.



Datos proporcionados por el CNE establecen que en la nación del norte están habilitadas para ejercer el sufragio más de 12,000 personas, mientras que en Centroamérica son más de 2,000.



Junto a las maletas electorales ayer salieron 24 funcionarios del CNE hacia Estados Unidos para capacitar a los miembros de las JRV que se instalarán en las 14 ciudades de esa nación.

Miles de hondureños en el extranjero están molestos porque no les entregaron el DNI y no podrán votar el domingo. Foto: El Heraldo

Censo

Roberto Brevé, interventor del RNP, confirmó a EL HERALDO Plus que alrededor de 15,000 hondureños fueron enrolados para este proceso electoral.



Resaltó que esta semana mandaron un contingente para la entrega de los DNI y también se continuará con el proceso de enrolamiento de todos los ciudadanos que no tienen el documento.



Sobre la poca cantidad de personas enroladas en Estados Unidos y otros países, justificó que “este proyecto no se puede resolver en 15 días, es un proyecto que debe ser a largo plazo”.



Enrolar a más de un millón de hondureños en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, no se hace ni en seis meses ni en un año, es un proyecto que requiere por lo menos tres o cuatro años.

El funcionario defendió que “nosotros hicimos lo que está a nuestro alcance y esperamos culminar este proceso en esta semana”.



La información proporcionada a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus muestra que las ciudades con más hondureños enrolados en Estados Unidos son Boston con 1,256 personas, Nueva York con 1,247 y Charlotte con 1,243.



Mientras que en Centroamérica donde más hondureños enrolados hubo fue en Panamá con 590, seguido de Costa Rica (437), Belice (480), El Salvador (357), Nicaragua (245) y Guatemala, el que menos tiene con 196.



El problema es que muchas de estas personas todavía no tienen su DNI y el tiempo es corto para entregarlo, en especial en Estados Unidos.

Autoridades del RNP informaron que de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se les comunicó que las entregas del DNI en Estados Unidos serían hasta el miércoles por la tarde, ya que este jueves se celebra el Día de Acción de Gracias y es feriado nacional.



Hasta la tarde del miércoles no tenían el reporte de cuántos DNI se habían entregado en la nación del norte, pero dijeron que lo darán a conocer en las próximas horas.



Richard Barathe, representante del PNUD para Honduras, declaró que el enrolamiento en el exterior se solicitó y aprobó en agosto y esta semana se estarán entregando los documentos.



Pero cuando se ve que hay más de un millón de personas en el exterior y que menos de 20,000 se han enrolado, eso se debe a muchas dinámicas.

Por ejemplo, mucha gente que reside en Estados Unidos está de forma irregular y no se quieren acercar a los consulados a identificarse.



También es posible que el enrolamiento se hizo en los consulados y no de forma más cercana a su domicilio, pero en todo caso, ese volumen es mayor a la gente que votó en las elecciones de 2017.



Cada DNI tiene un costo de 1.7 dólares, es decir, alrededor de 41 lempiras en Honduras.



Lo importante, destacó Barathe, es ir en paz a las elecciones.

