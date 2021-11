'Se burlaron de nosotros porque no pudimos registrarnos', asegura hondureña en EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “El problema es que nos hicieron unas pasadas bien feas y por lo menos yo luché por cedularme (obtener el DNI) y no pude”, declaró a EL HERALDO Plus Jessica Girón, integrante de la Alianza Nacional TPS, ante el temor de no poder votar en las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.



Dijo que se hicieron largas filas, pero el personal del Registro Nacional de las Personas (RNP) informó que las máquinas estaban dañadas y solamente se movilizaron dos días por consulado.

Girón indicó que solo tomaron listas y hasta esta semana volvieron para entregar las identidades, pero la gran mayoría de las personas se quedaron sin el documento que los habilita para ejercer el sufragio.



La dirigente en Estados Unidos denunció que hubo preferencia para algunas personas y mala intención desde el inicio del proceso.

“Se burlaron de nosotros, a la gran mayoría no nos dieron la oportunidad de registrarnos, la oportunidad de tener una cédula y esa es una burla tan grande para una comunidad que siempre está dispuesta en apoyar a Honduras”, sentenció.

