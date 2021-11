Otorgan asueto a empleados públicos por elecciones y extienden Ley Seca en todo el país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización declaró Ley Seca en todo el territorio hondureño a partir de este sábado 27 de noviembre de 2021, además decretó asueto para los empleados públicos después de los comicios.



La medida de la Ley seca se toma previo a las elecciones generales que se desarrollarán el domingo 28 de noviembre en Honduras, por lo que la prohibición se extendió hasta el lunes.

El ente estatal establece que queda prohibido el consumo o venta de bebidas alcohólicas durante el periodosde tiempo establecido en el comunicado.



Por su parte, el descanso del lunes, según el Gobierno, se otorga "en vista de que funcionarios y empleados requieren desplazarse al interior del país a ejercer el sufragio, se concede asueto el día lunes 29 de noviembre del presente año a todos los funcionarios y empleados de la Administración Pública, Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada del Estado".

Comunicado Ley seca

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, COMUNICA: a la población en general lo siguiente:



Que mediante Acuerdo No. 10-2021 de fecha 27 de mayo de 2021, emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), referente a la Convocatoria de Elecciones Generales 2021; las cuales se llevarán a cabo el día domingo 28 de noviembre

de 2021.



En ese sentido, se Declara Ley Seca en todo el territorio nacional, queda prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas o embriagantes, esta medida estará vigente durante la celebración de la Elecciones Generales “desde el sábado 27 de noviembre de 2021, a partir de las seis de la mañana (6:00 am), hasta las seis de la mañana (6:00 am), del día lunes 29 noviembre del presente año” .

Comunicado asueto

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, COMUNICA:



Que mediante Acuerdo No. 10-2021 de fecha 27 de mayo de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a Elecciones Generales 2021, las cuales se llevarán a cabo el día domingo 28 de noviembre de 2021.

Por lo tanto, en vista de que funcionarios y empleados requieren desplazarse al interior del país a ejercer el sufragio, se concede Asueto el día lunes 29 de noviembre del presente año a todos los funcionarios y empleados de la Administración Pública, Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada del Estado.



Se exceptúan, las Instituciones del Estado que por diferentes razones brindan servicios públicos, Defensa Nacional, Seguridad, Salud y emergencias que son de vital importancia para la población o la economía del país, y deben continuar funcionando en las áreas que cada Secretario de Estado, Director Ejecutivo, Director General o Gerente General considere indispensable para su funcionamiento.