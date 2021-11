Arcángel estremece las redes con último adiós para su hermano Justin, fallecido en un accidente vial

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras la muerte de su hermano Justin Santos, a causa de un accidente vial, el artista de música urbana Arcángel, se pronució en redes sociales con una emotiva fotografía y un mensaje de despedida que conmocionó a sus más de 12 millones de seguidores.

"¡Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo, tan derrotado, tan perdido... Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estás", inició el texto del cantante puertorriqueño, quien aprovechó para recordar varios fragmentos familiares con el menor de sus hermanos.

La publicación fue acompañada de una fotografía en la que dos dibujos animados simulan ser los hermanos dándose un abrazo, a lo que el intérprete de 'Gata oficial' escribió "Esta ilustración es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mi quien me llevara al cielo serás tu! MI ÁNGEL! Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver!".

Además, la colocó como su fotografía de perfil en la red social predilecta de fotografías.

En consecuencia, miles de seguidores y famosos como Jay Wheeler, Justin Quiles, De la Ghetto, Wisin y Yandel emitieron sus mensajes de aliento a Arcángel.

Asimismo, el pasado martes, Austin Agustín Santos -nombre real del cantante- publicó una historia en su cuenta oficial para lamentar el hecho. “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tu voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada", escribió. "Aunque duela a nivel inexplicable si así es tu voluntad te repito que la acepto Papá, ahora sí, creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos", concluyó.

Accidente

Justin Santos, hermano menor del cantante Arcángel, murió el domingo tras un aparatoso accidente que llenó de luto a la familia del reguetonero.

El joven de 21 años sufrió un fuerte impacto en el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico,en horas de la madrugada, según informó el departamento de la policía sobre el caso.

Al parecer el accidente se originó por una posible invasión de otro carro al carril en el que viajaba Justin, produciendo un choque fatal.

La investigación sigue su curso con el fin de esclarecer que pasó para que se produjera ese choque frontal que acabó con la vida del joven y dejó herido a su acompañante.

