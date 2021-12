"El conocimiento es poder": Joven se gradúa con honores de Ingeniería Eléctrica en la UNAH

El ingeniero Cruz invitó a los aún estudiantes de la UNAH a no desanimarse y continuar luchando por sus metas y objetivos, pues el éxito no se logra de manera fácil. Fotos y video: Johny Magallanes/EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de muchas noches de desvelo, estudio y perseverancia, este miércoles el joven Daniel Cruz Fortín recibió su título como Ingeniero Electricista Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Como era de esperarse, el hondureño -acompañado de sus seres queridos- se mostró lleno de alegría y emoción, pues no puede esperar para insertarse en el mundo laboral y poner a prueba los conocimientos adquiridos en la máxima casa de estudios.

En conversación con EL HERALDO y sosteniendo en todo momento su título universitario, el ahora profesional destacó su gusto por las matemáticas y el haberse graduado con honores alcanzando un 91%, equivalente a la mención honorífica de Magna Cum Laude.

Su conocimiento e interés por los números llevó a Cruz a inclinarse por una ingeniería ya que, "la base de matemáticas que adquirimos en el colegio fue muy buena y decidí aprovecharla en una carrera técnica también", confesó.

DE INTERÉS: Gabriela Castellanos interpone un recurso contra reformas a la Ley de Lavado de Activos



El joven promesa expresó que le "gusta bastante el rubro y son bastantes noches estudiando, desvelándose, pero vale la pena porque el conocimiento es poder".

En relación a sus planes para su nuevo presente y futuro cercano manifestó que "ahora lo que toca es adquirir experiencia, porque el mundo laboral es totalmente distinto al académico, pero la base para poder aprender algo en el mundo laboral es conocer los fundamentos científicos. Entonces, estoy muy emocionado por empezar una nueva etapa en mi vida".

Finalmente, el ingeniero Cruz invitó a los aún estudiantes de la UNAH a no desanimarse y continuar luchando por sus metas y objetivos, pues el éxito no se logra de manera fácil.



"No se desanimen. Tal vez por la pandemia -el que haya sido todo virtual- lo vuelve un poco aburrido y tedioso, pero el mejor consejo que les puedo dar es que fomenten el hábito de la lectura porque hace que uno se interese más en los temas y ánimos, ya falta poco para que regresen de forma presencial", concluyó.

El ingeniero Daniel Cruz Fortín en compañía de sus familiares en Ciudad Universitaria. FOTOS: Johny Magallanes/EL HERALDO



+Desde los siete años de edad, niños hondureños empiezan a consumir tabaco

Proceso de entrega

Desde este martes, la UNAH ha entregado un total de 1,337 nuevos profesionales a la sociedad hondureña, pese a las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19.

El proceso se llevó a cabo en Ciudad Universitaria comenzando con las facultades de Humanidades y Artes, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Ciencias Médicas.

Para este 24 de noveimbre, la jornada cerró con las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias, Odontología y Química y Farmacia.





LEA TAMBIÉN: Transportistas que aumenten el precio del pasaje serán sancionados, asegura el IHTT