"Hey mi gente, yo no sé qué le pasó a ESPN...": Quioto tras ser llamado ecuatoriano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Romell Quioto fue identificado como jugador ecuatoriano, en un tuit de ESPN, y la publicación no fue pasada por alto por la afición catracha.

A través de la misma red social no faltaron los comentarios en los que se hacía mención de que le habían cambiando la nacionalidad al hondureño, otros se cuestionaban si ahora Quioto tenía doble nacional.

Todo comenzó cuando el medio internacional deportivo felicitó a Argentina por triunfar ante Canadá, en el posteo celebran la actuación de los argentinos Joaquín Torres, Emanuel Maciel y Matko Miljevic quienes se consagraron con CF Montreal en el campeonato.



En el mismo mencionan que ganaron la final 1-0 a Toronto con gol del ecuatoriano Romell Quioto, acompañado con fotografías de los cuatro jugadores mencionados.

Tras el revuelo que causó la confusión, la cadena cambió la publicación e hizo la corrección en la nacionalidad del catracho, pero la imagen ya estaba circulando en las redes.

El polémico tuit fue rápidamente retirado de las redes sociales, pero los internautas lo captaron.

A quien no le pareció gracioso el error fue al propio Quioto quien reaccionó "indignado" a la confusión de la cadena internacional.

"Hey mi gente, yo no sé qué le pasó a ESPN, me ponen ahí que soy ecuatoriano... no, no, no, por favor, por favor", manifestó Quioto a través de un Instagram live.