"No soy el primer candidato exconvicto": la entrevista de Yani Rosenthal con Fernando del Rincón   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, enfrentó anoche las preguntas del periodista internacional Fernando del Rincón sobre sus aspiraciones y su condena relacionada al narcotráfico en Estados Unidos.

En la entrevista, el hondureño fue cuestionado sobre su condena por obtener ganancias del narcotráfico, por lo que se defendió al señalar que "no soy el primer candidato exconvicto".



Sin pérdida de tiempo Del Rincón le lanzó: ¿Si usted sabía que le estaba comprando a Los Cachiros, estaba consciente que estaba tranzando con criminales, no? A lo que el empresario sampedrano respondió que "eso fue lo que me dijo el juez, que no debí haber hecho eso y por eso me castigó".

ADEMÁS: Más de 800 mil nuevos votantes habrá en elecciones generales de Honduras



Rosenthal detalló como se presentó ante el juez, se declaró culpable y fue condenado, luego de cumplir con su sentencia entró en la parte de reinserción a la sociedad y su candidatura es parte de esa reinserción.



Aseguró "ahora tengo mucho más cuidado con lo que hago, cuando organizé el movimiento político en las primarias tuve un filtro muy estricto para seleccionar los candidatos y evitar que se me fuera a infiltrar cualquiera que tuviera que ver ni lo más mínimo con el narcotráfico".

"Al final todo lo que me pasó más bien ha sido positivo en el sentido de haber aprendido la lección, no cometer el mismo error y ser meticuloso en lo que hago", agregó.

ES DE INTERÉS: 'Nasralla se unió a Xiomara por falta de fondos para su campaña'

Del Rincón le preguntó al hondureño ¿cuál es la garantía que una vez estando en el poder Yani Rosenthal no se va a convertir en uno más de estos monstruos latinoamericanos que está dispuesto -porque ya lo hizo una vez- a negociar con criminales estando ya en presidencia, cuál es la garantía, cómo convencer a los hondureños de que no va a volver a ocurrir?

Ante la consulta, Rosenthal respondió que "hay personas que buscan la impunidad en Latinoamérica y que a toda costa evitan ser condenados por las cosas que hacen comparado con lo que hice yo, me acusaron un 7 de octubre y el 18 de octubre me presenté voluntariamente ante el juez, asumiendo mi responsabilidad". " Lo normal es que en estos países la gente busque la impunidad", agregó.

Aquí la entrevista:





LEA: Estados Unidos pide a Honduras elecciones transparentes y pacíficas