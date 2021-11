Will Smith confiesa que pidió un préstamo de 10 mil dólares a un traficante de drogas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luego de la publicación de sus memorias, los pasajes de la vida de Will Smith han dejado de ser un secreto a sus 53 años, revelando muchos detalles inéditos de su destacada trayectoria artística.



En el libro "Will", que escribió el actor, revela los detalles más profundos y escabrosos sobre su pasado, como que llegó a pensar en matar a su padre cuando maltrataba a su madre, además de sincerarse sobre las crisis que ha sufrido su matrimonio con Jada Pinkett-Smith.

Hace unos días durante una larga entrevista con el también actor, Idris Elba, en el Savoy Theatre de Londres, Smith reveló que en su primero época de rapero evadió los impuestos que le correspondían tras cobrar millonarias sumas de dinero gracias a uno de sus discos.



Las consecuencias de este acto fueron nefastas, ya que recibió una fuerte multa que lo dejó en bancarrota. El protagonista de "Soy Leyenda" sigue recordando con mucha amargura esta etapa oscura de la que aún sigue arrepentido.



”No pagué mis impuestos durante dos años y medio. Y habíamos vendido tres millones de discos”, admitió Smith, quien a la vez reconoció que intentar escapar del fisco fue una decisión terrible que tomó con apenas 22 años.

Pidió dinero prestado a un traficante

Para intentar pagar la deuda Will grabó un disco, sin embargo este fracasó rotundamente, obligándolo a tener que vender su casa, cuatro automóviles y dos motos, pero ni eso fue suficiente, por lo que tuvo que pedir un préstamo a un traficante de drogas.

“Entonces, tuve que vender todo: mi preciosa casa, mis cuatro coches, y mis dos motos. Y pedí prestados 10,000 dólares a un amigo mío que era traficante y proveedor de medicamentos sin receta. Gracias a ello pude mudarme a Los Ángeles y comenzar mi carrera como actor”, confesó Smith.



Aún con serios problemas financieros, pero ya en la meca del cine y la televisión, conoció al productor Bennie Medine, quien le ofreció trabajar en "El Príncipe de Bel Air", serie en la que terminó siendo protagonista pese a no estar convencido al inicio.



“Me daba vueltas la cabeza. Yo no tenía nada de dinero, pero allí había como 20 aparcacoches y Steven Spielberg acababa de marcharse. Stevie Wonder también andaba por ahí y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando”, reveló entre risas a Idris Elba.



Will Smith finalmente terminó aceptando las participar en las audiciones para la serie que lo convirtió en toda una estrella frente a un público lleno de nombres conocidos en la pantalla chica.



Luego del éxito que supuso "El Príncipe de Bel Air", Will Smith decidió dedicarse plenamente dedicarse a la actuación, convirtiéndose en uno de los actores más admirados a nivel mundial por sus papeles en "Soy Leyenda", "Siete Almas", "Hombres de Negro", entre otras.

