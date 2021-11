"Desde que partiste hablan de vos hasta los animales": carta de la hija de Maradona tras acusación de Mavys Álvarez

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Gianinna Maradona no anduvo por las ramas y en una carta pública en sus redes sociales, en la que si bien no hizo mención de Mavys Álvarez, se refirió a los ataques de los que es objeto su fallecido padre Diego Armando Maradona.

En su cuenta de Instagram expresó sus sentimientos tras las fuertes declaraciones que realizó ante la Justicia de Mavys Álvarez, la cubana que vivió con su padre en La Habana cuando era menor de edad.

Álvarez que señala al astro argentino de haberla violado e inducido al mundo de las drogas, no dejó nada en secreto y reveló como fue su experiencia junto a Diego cuando él tenía 40 y ella apenas 16.

Tras su testimonio, aunque sin nombrarla, la hija del Diez publicó un extenso texto y aseguró no poder más ante los "mil frentes abiertos" que tiene su familia. Y sostuvo que siente que hay "muchos enemigos que tiran con misiles para seguir lastimando a los que todavía estamos acá".



"Desde que partiste hablan de vos hasta los animales", dice Gianinna en otro tramo de su carta abierta.



También sostiene que "el tiempo" terminó dándole "la razón", en alusión al entorno que acompañó a su padre durante muchos años de su vida y que, según ella, fue el culpable de muchos de sus actos (como su inicio en las drogas) y su temprana muerte. "Pero de nada vale si vos ya no estás. Hubiese preferido no tenerla", sentenció.

Aquí la carta íntegra de Gianinna:



