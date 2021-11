Triajes atenderán con normalidad el día de las elecciones generales en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las consultas para los pacientes con síntomas de covid-19 no se detendrán durante este domingo 28 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales de Honduras 2021.



Los centros de triaje de la capital atenderán con el mismo mecanismo de las elecciones primarias, es decir, que el personal médico se turnará para dar consulta y para ejercer el sufragio con el fin de no descuidar ni la pandemia ni las elecciones.



El doctor Juan Carlos Guevara, coordinador del centro de triaje del Milla Selva, manifestó a EL HERALDO que los servicios de salud no se suspenderán, las instalaciones de atención estarán abiertas durante el proceso electoral.

LEA: Gastos fúnebres se disparan en época de pandemia en la capital de Honduras



“Nosotros continuamos igual, así como en las elecciones primarias, sin cerrar los servicios médicos, ya que el personal se cubrió por horas para poder ir a votar y sin dejar de atender”, explicó.



Aunque las consultas estarán activas en las elecciones, los doctores no esperan una gran afluencia de pacientes, ya que por día llegan entre 75 y 100 personas a cada centro de triaje y solo tienen entre uno a dos ingresos a la semana en las salas de estabilización.



Sin embargo, Guevara no descarta un incremento de casos de covid-19 si las personas no cuidan las medidas de bioseguridad durante el proceso electoral.

+: Fatiga y problemas respiratorios, las secuelas en los pacientes poscovid



“Nosotros esperamos que haya un pequeño repunte de casos, porque en Europa y otras regiones ya se han visto afectados por los repuntes de coronavirus”, dijo.



El galeno asegura que de existir un incremento de contagios, el personal médico está capacitado para atender a los pacientes porque ya se atendió en los picos más altos de la pandemia, pero esperan que todo se desarrolle para bien.

ES DE INTERÉS: En descenso afluencia de pacientes covid-19 en triajes capitalinos

Incierto impacto de casos

Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) consideran que el impacto del virus tras realizarse las elecciones generales puede ser incierto, ya que puede ser similar al comportamiento de la Semana Morazánica que dos periodos después se esperaban un repunte y al contrario, bajó considerablemente la incidencia por el alcance de la vacunación.



Por su lado José Lara, jefe de la Unidad de Epidemiología de Sinager, espera que los ciudadanos sean más ordenados en estas elecciones porque en el proceso anterior hubo incumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Por tanto recomiendan a la población respetar las medidas de bioseguridad como mantener la distancia social, el uso permanente de la mascarilla y el lavado constante de manos.

ADEMÁS: Año y medio de covid-19 no ha sido suficiente para respetar las medidas de bioseguridad