Honduras: El 95% de los DNI solicitados ya fueron entregados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 5,495,276 hondureños fueron enrolados para obtener el Documento Nacional de Identificación (DNI); este es uno de los hallazgos del informe final presentado hoy por el Registro Nacional de las Personas (RNP) sobre el Proyecto Identifícate.



El programa de identificación de los hondureños incluyó por primera vez una base registral en la que quedó detallado la etnia o descendencia a la que pertenece cada ciudadano.

A la fecha se han entregado 4,822,339 DNI, alcanzando con ello el 95 por ciento en la entrega. De los DNI que fueron solicitados, al menos 170,000 son de connacionales que han emigrado hacia los Estados Unidos y 50,000 más que ya fallecieron.



A pesar de que en Estados Unidos viven más de un millón de hondureños mayores de edad, sólo fueron enrolados 12,867 y son los que tendrán su nuevo DNI. El proceso de entrega se realizará en 14 consulados hondureños.

Sin vigencia

El plazo de vigencia de la tarjeta de identidad llegó a su fin, tras más de 25 años circulando en Honduras. A partir del martes 16 de noviembre los hondureños comenzaron a utilizar su nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) para cualquier trámite.



La falta de consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias del Congreso Nacional impidieron el lunes de la semana pasada que se hiciera una extensión a la vigencia de la vieja cédula. Mientras que aún miles de hondureños no tienen el nuevo DNI.



Todas las personas que no tienen el nuevo DNI no podrán ejercer su derecho al sufragio este próximo 28 de noviembre.

