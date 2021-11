Debilidades del TREP que deben ser superadas esta semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Según un documento al que tuvo acceso EL HERALDO, el TREP ha presentado una serie de debilidades que deben ser superadas. Respecto al hardware (equipo) la empresa ofreció dos marcas y modelos definidos de computadoras, pero “terminó entregando veinte tipos de configuraciones diferentes, lo cual impacta el proceso de implantación de software que debe hacer el otro proveedor”, dice el documento.



“Otro punto crítico”, agrega, “es que las 2,500 impresoras multifuncionales que se comprometió a entregar no están siquiera en el país”. Sobre este tema el codirector de sistemas del CNE, Gerardo Martínez, confirmó al programa de televisión 30/30 que no están todas, pero aseguró que vienen mañana. Si no vinieran, “esto retrasa no solo el envío de los kits tecnológicos, sino que además puede impedir que se transmitan los resultados desde casi la tercera parte de centros de votación”.

“El sistema que se empleará para el TREP dependerá de la utilización de una herramienta tecnológica denominada ICR, que es un interpretador de caracteres, lo que quiere decir que interpretará los datos o números que cada secretario de JRV escribirá a mano en las actas. Esa interpretación la hará el software al escanear las actas. Los números que no interprete serán corregidos por los operadores tecnológicos”.

A la firma que dotará los lectores de huellas aún no le han dado localmente todas las tarjetas que deben ir en cada aparato.

¿Qué es el TREP?

Para responder a esta pregunta EL HERALDO publicó #EnLaLínea, un hilo de tweets que explica cómo este sistema permitirá que los primeros resultados se compartan casi inmediatamente después del cierre de las urnas.

Para eso precisamente sirve el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), para dar mayor celeridad, pero solo en el nivel presidencial.

Se trata de datos preliminares. La Ley Electoral establece que la información se debe compartir al menos dos horas después de que se culminen las votaciones.

