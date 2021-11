Muere hermano de Arcángel en fatal accidente en Puerto Rico

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Justin Santos, hermano menor del cantante Arcángel, murió el domingo tras un aparatoso accidente que llenó de luto a la familia del reguetonero.

El joven de 21 años sufrió un fuerte impacto en el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico, según informó el departamento de la policía sobre el caso.



Al parecer el accidente se originó por una posible invasión de otro carro al carril en el que viajaba Justin, produciendo un choque fatal.

Apenas horas después del terrible suceso, el artista, abatido, emitió un comunicado en sus historias de Instagram en el que expresa su sentir ante lo ocurrido.



"Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada, y aunque duela a un nivel inexplicable, si es así tu voluntad, te repito que la acepto", es parte del conmovedor mensaje.



Las condolencias y mensajes de apoyo al artista, sus padres, Carmen, Austin y toda la familia no han cesado desde que se dio la noticia.

La investigación sigue su curso con el fin de esclarecer que pasó para que se produjera ese choque frontal que acabó con la vida del joven y dejó herido a su acompañante.