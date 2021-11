Francy Orellana, la presentadora que cautiva el corazón de los hondureños con su profesionalismo y belleza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 15 de diciembre cumplirá 33 años de edad, es maestra especializada en el área de turismo y hostelería, tiene una maestría en Comunicación Corporativa y, además, es presentadora de noticias de Hable como Habla (HCH). Francy Orellana, nos concede una fascinante y confortable entrevista en la que nos cuenta por qué no estudió periodismo, nos revela cómo ha sido estar casada con un oficial de las Fuerzas Armadas, nos confiesa cuál es su mayor miedo y nos comparte el momento más difícil que ha tenido que enfrentar como presentadora.



Con su carisma, una enorme sonrisa y en las instalaciones del canal en el que trabaja, la talentosa y hermosa profesional abrió las puertas de su vida a EL HERALDO; compartió sus ideas, sentimientos y proyectos.



Lo primero que nos dice mientras nos acomodamos para iniciar la conversación es “les cuento que por ustedes, hoy me arreglé, por lo general los sábados ando un poco más relajada”. Francy nació en Tegucigalpa y tuvo una infancia “bien bonita”, aunque a veces limitada, porque sus papás han sido bastante luchadores.



Destaca que “tuve una infancia bien tranquila, yo tuve la oportunidad de todavía poder jugar en la calle… Yo jugaba tierra, landa o escondite. Ahora los tiempos han cambiado, casi no se miran niños en las calles por el tema de seguridad”. A continuación la entrevista completa.

¡Conozca a Francy Orellana junto a nosotros!

¿Cuál es el recuerdo de su infancia que más tiene presente?

¡Ahhh! (suspira). Yo creo que lo que más disfruté fue el tema de poder jugar en la calle. Estuve en una familia que siempre estuvo consagrada a Dios. Tuve una niñez bastante sana.



¿Por qué las comunicaciones?

Fíjese que desde que estaba chiquita, yo iba a la iglesia y a mí me ponían como a dirigir a los niños. Siento que desde que era pequeña tenía esa habilidad de comunicarme. El tema de hablar en público, de poder expresarme, de leer y de informarme fue una costumbre desde que era chiquita.



A pesar de eso no estudié periodismo. Mis papás no me permitieron estudiar periodismo porque mi hermana mayor estaba estudiando periodismo y me dijeron “no”: ‘ya ella está estudiando esa carrera, usted busque otra’. Entonces como me gustaba el tema de hablar y enseñar, me fui por la docencia. Soy maestra especializada en el área de turismo y hostelería, yo puedo dar clases de bachillerato en turismo y hostelería. Después de estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), ingresé a UNITEC y saqué una maestría en Comunicación Corporativa.





Francy Orellana tiene dos años de trabajar en HCH.





¿Y para usted qué es el periodismo?

Es la capacidad de informar y ayudar a generar un cambio. Informar con responsabilidad, informar siempre con mucha imparcialidad, para mí eso es el periodismo.



¿Cómo es un día de trabajo en la vida de Francy?

Jajaja, pues no es tan… HCH es un canal exigente por estar arriba y ser el número uno y así es de exigente hacia adentro también. Al principio me costó bastante el tema de adaptarme a horarios. Aquí nosotros estamos disponibles 24/7. Dependiendo de la programación han ido cambiando horarios.



Entro en la mañana, preparo unos segmentos, presento un segmento en el matutito, luego me preparo para el noticiero del mediodía y luego en la tarde preparo un segmento para el noticiero de la noche y por lo general mi horario es como salir tipo 4 o 5 de la tarde, pero a veces cubro eventos.



¿Un periodista debe hacer las mejores preguntas u obtener las mejores respuestas?

¡Qué buena pregunta esa! Para mí un periodista debe hacer las mejores preguntas sin sesgarlas. A veces creo que colegas, y también me incluyo, cometemos el error de sesgar la pregunta, y a veces, hasta podemos caer en provocar al entrevistado.



Desde su punto de vista, ¿qué le hace falta a la televisión hondureña?

Hace un par de años atrás le hubiera dicho que le hacía falta un canal como HCH, hoy que está HCH donde somos la voz de tantas personas, yo le diría que no le hace falta nada a la televisión hondureña.





La periodista Sabdy Flores tuvo una amena conversación con la presentadora Francy Orellana.



¿Qué ha sido lo más difícil de su faceta como presentadora en espacios de noticias, considerando que su área profesional está enfocada en las relaciones públicas y en el turismo?

Fíjese que nunca supero tener que dar malas noticias acerca de niños. Me identifico como madre. Para uno de presentador es bien difícil cuando uno mira las circunstancias en las que muere un niño o una niña.



También tuve una situación súper compleja cuando estábamos en lo más fuerte de la pandemia. Nos dijeron ‘tiren una información de último momento que se murió una pastora en Copán’ y me tocaba a mí presentar; cuando me cae la información a mi celular y veo que era mi tía quien había fallecido… Fue un momento bastante duro, ella falleció por covid y creo que esa es una de las cosas que más me ha marcado. El saber que en algún momento nosotros podemos ser parte de la noticia. Un familiar, un hermano, un hijo, un padre, un esposo. Ese día yo me di cuenta de lo difícil que es estar de este lado. Esa vez cuando miré la foto de mi tía no pude presentar el último momento, me puse a llorar y salí del estudio.



¿Por qué quiere ser abogada?

Fíjese que quiero ser abogada por mi papá, porque él disfruta mucho la carrera de Derecho, mi papá es abogado. Nunca me iría por el área penal, porque he visto cosas en mi papá y sé lo complejo que es. A mí me gusta más el tema administrativo, como el derecho mercantil, entonces creo que por el legado que he visto en él.



Se le ha visto haciendo videos de bailes, maquillaje, recetas y hasta tips de temas variados, ¿se considera una influencer?

Yo siempre he considerado que una persona puede influir en otra haciendo cosas buenas o malas. Y desde el momento que una persona me escribe, porque yo leo todos los comentarios, y me pregunta dónde me corté el pelo, si hago ejercicio, a veces me hacen preguntas de mamá, entonces desde ahí yo siento que uno es un influencer. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de ser influenciadores.



¿Cómo ha sido estar casada con un oficial de las Fuerzas Armadas, considerando que ellos en ocasiones tienen horarios muy demandantes, es una carrera que enfrenta varios peligros y que además ha sufrido un grado de desprestigio frente a algunos sectores en los últimos años?

No es una vida fácil ser esposa de un oficial de las FFAA en Honduras, primero por un tema de seguridad, siempre trato de ser muy reservada con ese tema. No tiene idea la cantidad de veces que la gente me hostiga a través de las redes sociales de quererlo conocer, que quién es, que porqué tanto misterio… La gente no entiende que cuando la vida de su familia está en peligro usted la tiene que proteger. ¿Por qué digo en peligro? Por lo que usted acaba de mencionar, hay gente que ama a los militares y hay otra parte de la población que no los quiere.



La gente no entiende que el militar es igual que usted y yo. Es un hondureño más, es una persona que se enferma, que también sacrifica tiempo, que sacrifica a su familia. Yo he pasado Navidades sola, cumpleaños sola, he pasado partos en los que mi esposo ha tenido que pedir permiso a la carrera porque yo ya estoy a punto de tener a mi bebé.



El ser esposa de un oficial de las FFAA a mí lo que me ha hecho es una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer preparada, porque si el día de mañana él está aquí, qué bueno y si el día de mañana no está, también yo salgo adelante por mis hijas, porque él me ha enseñado a ser una mujer fuerte.



¿Su faceta como mamá cómo es?

¡Maravillosa! Yo me siento súper feliz, no estoy segura si tendría más hijos jajaja, porque es bastante responsabilidad, es cansado. Uno a los niños les debe dar tiempo de calidad y educación de calidad. Criar hijos es lo más fácil del mundo, pero educar hijos es un reto. Estoy súper feliz, tengo dos niñas, me quedé con las ganas del varoncito, pero por ahora estoy bien así con mis dos hijas.



¿Cuál ha sido el lado negativo de ser una persona pública?

Perder la privacidad. Tiene más cosas positivas que negativas, pero si tuviera que decir una, perder la privacidad porque ya me ha pasado que ando con mi esposo en un café, almorzando o en un centro comercial... La gente me toma fotos como a escondidas jajaja, porque aparte que no lo conocen, verdad, y yo no me escondo. No es algo que me moleste.



¿Y el positivo?

El cariño de la gente es increíble. Lo que más amo de estar en HCH es la cercanía con la gente y el cariño de la gente.



¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

Es una adrenalina el saber que siempre nos proponemos ser los primeros en estar en un lugar donde hay noticia. Eso yo lo disfruto al máximo.



¿A quién le gustaría entrevistar en un futuro?

Me gustaría entrevistar al abogado Juan Orlando Hernández y también a mi propio jefe (Eduardo Maldonado). Y fuera del país, no lo había pensado, fíjese. Creo que quisiera entrevistar a alguien como Michelle Obama y si tuviera la oportunidad de entrevistar a alguien como Donald Trump, también lo haría.



¿Cómo se ve dentro de cinco años?

Yo me veo trabajando como en un negocio propio en temas de relaciones públicas, como una agencia de relaciones públicas, me veo dando clases y me veo estudiando mi carrera de derecho.



Cambiando de tema… ¿Cómo la ha tratado la pandemia del covid?

En mi casa vivimos varios y hay una parte de ellos que no creen en la vacuna, me ha costado ese tema con alguna parte de mi familia. Varios nos enfermamos, sin embargo, Dios es tan bueno que siempre estuvo ahí, no nos faltó medicina. No me lo está preguntando, pero cuando yo me enfermé, se enfermaron todos en mi casa y el canal me dio medicamentos para todos. El canal nos apoyó desde el día uno.



¿Qué opina de la política?

¡Ay, la política! Qué buen tema ese… Pues mire, a mí no me gustan las cosas radicales, extremas. No soy de ningún partido político. Yo me fijo mucho en el candidato, voy en contra de aquellas personas que hacen política de forma violenta. A mí me gusta la paz, la tranquilidad, me gusta escuchar. He votado por candidatos de todos los partidos.



¿Qué espera de las elecciones generales?

Espero que haya mucha paz, que haya tranquilidad. Espero que de parte de todos los candidatos haya conciencia de aceptar el resultado de la mayor parte de la población. Espero que sean elecciones transparentes, creo que nunca habíamos estado tan pendientes de unas elecciones como ahora, de saber qué va a pasar, de esperar la madurez y la altura de los candidatos en aceptar la victoria o la derrota, lo que toque.



Para usted, ¿cuál debe ser el primer problema que el próximo presidente (a) de Honduras debe resolver?

Sinceramente hay tantos problemas en el país que es difícil mencionar un problema, pero si usted me dice una cosa, es el tema de educación. Para mí cuando hay educación, usted transforma todo lo demás, todo lo demás viene como por añadidura. El tema de educación en este país necesita demasiado fortalecimiento. Un país educado, es un país que tiene un futuro próspero.



Si tuviera la oportunidad, ¿qué consejo le daría al actual presidente del país?

Voy a hacer como un minuto de silencio para pensar… Es bien complicado dar un consejo, hay tantas cosas que yo quisiera decirle. Le diría que sí él está seguro que hizo las cosas bien, que actuó por el camino correcto, debe tener toda la tranquilidad de entregar su banda presidencial y regresar a su casa con toda confianza, tranquilidad y continuar con su vida normal.



Si pudiéramos viajar al pasado, ¿qué consejo le daría a la pequeña Francy de 10 años de edad?

Que tenga más carácter, soy bien llorona aquí donde me mira, pero si yo tuviera que decirle algo a la Francy de allá atrás es como: ‘No le tengás miedo, hay que sacar carácter’.



