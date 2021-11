Pese a anuncio, no hubo un segundo simulacro del TREP

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron que el pasado fin de semana harían un segundo simulacro del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), no hubo tal prueba.



El consejero suplente del ente colegiado, German Lobo, confirmó a EL HERALDO que el ensayo no se dio debido a que se estaban concentrando en tener todo listo para la distribución de las maletas electorales. El nuevo simulacro se iba a realizar en 1,500 centros de votación que carecen del servicio de energía eléctrica y que no disponen de cobertura de telefonía móvil e internet.

Sin embargo, otros funcionarios se llamaron al silencio el domingo cuando este rotativo consultó sobre la actividad y solo uno aseguró que no estaba programada.



El pasado 16 de noviembre se realizó el primer ejercicio de comprobación del funcionamiento del TREP en 268 municipios, sobre el cual miembros del CNE reconocieron que hubo problemas de conectividad e impuntualidad de los operadores.

El propósito del simulacro fue asegurar el óptimo funcionamiento del sistema el próximo domingo 28 de noviembre.

La consejera Rixi Moncada aclaró que el cierre de las urnas está establecido en ley a las 5 de la tarde, "pero se puede ampliar una hora más por decisión unánime de los miembros de cada junta receptora de votos".

La consejera amplió además que ya tienen un plab B en caso de que el sistema de transmisión falle en algunos sectores el día de elecciones.

