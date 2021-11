Alejandra Espinoza sobre final de NBL: "Cualquiera de las chicas que gane se lo merece"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- En la final que promete ser deslumbrante, la conductora de Nuestra Belleza Latina (NBL), Alejandra Espinoza, quiso compartir un importante mensaje a los seguidores de las cuatro finalistas.

Más allá de pedir a todos que no se pierdan la final del famoso concurso y desear lo mejor a las chicas que sueñan con llevarse la corona, Espinoza decidió dirigirse al público y a los televidentes para solicitarles empatía y -sobre todo- respeto.

LEA: Nuestra Belleza Latina 2021: a qué hora y dónde ver la final de la gala

En ocasiones los fans de las respectivas candidatas se dejan llevar por el amor o la pasión de su nacionalidad y a consecuencia no se miden para menospreciar o descalificar a las otras compañeras. Precisamente esta es la acción que la conductora quiere evitar.

De acuerdo a la modelo, todas las concursantes son merecedoras de ganar y lo hagan o no, lo importante es disfrutar la experiencia al máximo.

"Cualquiera de las chicas que gane se lo merece, ojalá y las apoyen. Ojalá y no apoyen solamente a la chica que no es de su país, sino también a las otras muchachas que a lo mejor no es la que querías, pero que ¡tampoco es tu enemiga", dijo la mexicana en una grabación compartida en las redes sociales.

+'Me enamoré de Honduras': Bárbara de Regil visita Honduras para dar clase fitness

Seguidamente agregó: "No seamos malos. A lo mejor queremos que gane una, pero la otra no tiene por qué convertirse en nuestra enemiga, al contrario, estamos aquí para ayudarnos".



Alejandra reconoció que la competición le cambiará la vida a la ganadora y por ello enfatizó en que "todos seamos parte de eso... Vamos a tener una gran, gran reina", manifestó muy emocionada.

Hermosos looks

La conductora de NBL también aprovechó para compartir los hermosos vestidos que lucirá a lo largo de la final. Pese a que no dio todos los detalles al respecto, sí dejó ver los colores de sus trajes, todos ellos bastante vivos y llamativos. Sin duda alguna se verá fenómenal.

"¡Yo creo que me voy a cambiar cada 20 minutos, señoras y señores!", dijo Alejandra mientras los sacaban de las cajas.

Y es que después de una semifinal explosiva, se tendrá una final de taquicardias. Definitivamente "es un show para disfrutarse, las cartas están echadas, vamos a llorar pero de emoción", concluyó Espinoza.

DE INTERÉS: Nuestra Belleza Latina: Sirey Morán llega como favorita a la gran final