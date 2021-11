Cara Delevingne y Selena Gómez se besan en público: ¿Hay nuevo romance en el aire?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Sonrientes, cariñosas y en un plan muy romántico, fueron captadas este jueves la actriz británica Cara Delevingne y la cantante estadounidense Selena Gómez. ¿Hay un nuevo romance en el aire? Esto es lo que se sabe.

Ambas artistas se dejaron ver juntas mientras disfrutaban de un partido de baloncesto y que a la larga provocó una ola de furor en las redes sociales.

Videos difundidos por varios internautas muestran a la intérprete de 'Lose You To Love Me' y la exmodelo de Victorias' Secret divirtiéndose en un juego de los Knicks, cuando la famosa 'Kiss Cam' las enfocó y las dejó en evidencia frente a todos los presentes.

Dicha tradición que se conserva en Estados Unidos señala a parejas al azar entre los asistentes, teniendo como objetivo que se den un beso frente al público. Esta actividad ha logrado captar todo tipo de reacciones entre las personas, puesto que hay algunos que no lo hacen y otros que deciden verle el lado gracioso.

Sin embargo, este no fue el caso de las celebridades. Las dos se tenían al par cuando el lente las grabó y las llevó a tener una divertida reacción en torno a la tradición.

Gómez y Delevingne no dudaron en soltar algunas risas, pero finalmente resolvieron la situación con un inusual y tierno beso. Mientras la modelo se reía por lo que estaba pasando, Selena aprovechó y se lo plantó de forma muy dulce en la mejilla.

Luego de esta acción los comentarios no se hicieron esperar, pues a pesar de que llevan varios años siendo amigas algunos deducen que podría darse un lindo romance entre ellas.

No obstante, hay otros usuarios y seguidores de las artistas que aseguran que la cantante sostiene una relación con el actor de Hollywood Chris Evans. De momento no se ha confirmado nada al respecto.

