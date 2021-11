Kim Kardashian y Pete Davidson están en una relación y ya es oficial

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los rumores eran ciertos, Kim Kardashian y Pete Davidson, la pareja de moda en Estados Unidos, están saliendo.

Así lo asegura Page Six, que asegura que tras varias citas la empresaria y el cómico se han dado una oportunidad sentimental, sin dar importancia a las críticas, la distancia, las habladurías o incluso las declaraciones de Kanye West, de quien Kim todavía no se separa legalmente.

No les ha frenado la distancia, ya que el actor reside en Nueva York (es originario de Staten Island, una isla cercana a Manhattan) y trabaja en la Gran Manzana, mientras que la socialité habita en el célebre barrio de Calabasas, en Los Ángeles, donde sus hijos van al colegio.

A finales de octubre salieron las primeras imágenes de la pareja, cuando fueron fotografiados junto a Kourtney Kardashian y Travis Scott en un parque de atracciones.



Para entonces habían coincidido en Saturday Night Live, el programa de humor en el que participa Pete y al que fue invitada Kim, pero no se descarta que pudieran conocerse de antes, ya que el cómico es amigo de Machine Gun Kelly (y ha estado rodando una película con él) y el músico tiene una gran amistad con el novio de la hermana mayor del clan.

Según publicaba People hace solo unos días, Kim y Pete "están conociéndose mejor y se llevan muy bien", y mantienen el contacto incluso cuando están separados.

Kim Kardashian presentó una demanda de divorcio de Kanye West el pasado mes de febrero, y el rapero aseguraba hace solo unas semanas que aún están casados y quiere recuperarla.

A su vez, Pete rompió su relación con Phoebe Dyvenor, la protagonista de Los Bridgerton, un romance que también funcionaba a distancia, puesto que la actriz vive entre Los Ángeles y Reino Unido, además de estar grabando la segunda temporada de la ficción de Netflix.

