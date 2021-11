Por temor a violencia, alcalde de Santa Rosa de Copán suspende actividades

Redacción

COPÁN, HONDURAS.- Los hechos violentos que hasta la fecha han empañado el proceso electoral siguen sumando preocupación y temor en los actores políticos, tal es el caso del alcalde liberal de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, quien desistió este día en seguir realizando actividades proselitistas por lo que falta para los comicios.



Erazo Alvarado busca una reelección en su municipio, pero a partir de este sábado suspendió cualquier actividad que incluya reuniones o visitas.

“Hemos suspendido las actividades, solo tengo unas dos por la cantidad de gente que habrá, pero ya las estamos suspendiendo por lo que está sucediendo en el país”, dijo el candidato al medio radial HRN.



Erazo Alvarado asegura que dirigentes de su Partido Liberal y demás corrientes políticas le han alertado que no salga de su casa.

“Pero en el nombre de Dios, si alguien quiere hacerme daño, yo reprendo todo y que se encargue el Señor Jesucristo. Yo no tengo mal corazón”, declaró el edil que busca continuar en la alcaldía de occidente.



“No quiero andar guardaespaldas, no me gusta, no quiero crear incertidumbre a la población”, agregó Erazo Alvarado.