Javithohn: "Bailo desde que tengo uso de razón... TikTok es una galería de talento"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Apasionado por la danza, con muchos ideales y sueños, carismático y con una sonrisa que destaca en su rostro de niño, así es el tiktoker hondureño Javier García que triunfa en la plataforma que se viralizó durante la pandemia del coronavirus.



El catracho, que cursa el tercer año de la carrera de Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), habló con EL HERALDO y confesó que su autenticidad y cercanía con sus seguidores -de quienes recibe mucho cariño- le han permitido sobresalir,



Javithohn, como aparece en TikTok, tiene más de 357 mil seguidores y más de 6 millones de "Me gusta" en sus videos que en su mayoría recogen sus mejores pasos de baile.



Su talento por el baile no es nada nuevo, pues desde que estaba niño iba perfeccionando su técnica. Actualmente integra la agrupación de danza "SQUAD33".



Para García, su hogar y su familia son lo más importante. Al consultarle si quisiera dedicarse toda su vida a TikTok, se limitó a decir que le gustaría "evolucionar".



Asegura que no siente famoso, pero que sí está disfrutando la popularidad que tiene en la red social. Incluso hasta lo han reconocido en la calle y le han pedido que baile, acción que lo hace sentir halagado y motivado para crear más contenido.

Javier también apuesta por estar siempre a la moda. Foto: Instagram/@javithohn



Conoce más de Javithohn

¿Cuál es tu nombre, edad y de dónde sos?



Soy Javier García, tengo 22 años de edad y soy de Tegucigalpa.



¿Quién es Javier García?



Javier García es un joven apasionado por el arte y sobre todo por la danza. Una persona con metas, sueños y muy visionario. Alguien con mucho carácter, sinceridad, carisma, positivismo y sobre todo con muchas ganas de salir adelante. Una persona súper divertida, espontánea y auténtica.



¿Desde cuándo iniciaste TikTok?



Inicié en mayo de 2020.



¿Qué te hizo ser tan popular en TikTok?



Considero que hay varias razones por las cuales las personas me siguen, pero lo que más me dicen es que es por mi forma de bailar, mi carisma y mi autenticidad.



¿Cuál fue el primer video tuyo que se hizo viral?



Es un video de mi amigo tiktoker hondureño Cristhian Matute, en el cual se mencionan muchos hondureñismos.



¿Qué estudias o qué estudiaste?



Soy pasante del tercer año de la carrera de Licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM).



¿Vivís en Honduras o en el extranjero?



Actualmente vivo en Tegucigalpa



¿Dónde aprendiste a bailar?



Bailo desde que tengo uso de razón. El baile siempre ha sido parte de mi vida. Es algo que traigo desde pequeño y que he ido mejorando con el entrenamiento en algunos grupos de danza de la capital. Actualmente formo parte de SQUAD33, grupo de danza urbana.



¿Tu familia te apoya en redes sociales?



Sí, mi familia siempre me ha motivado a hacer todo lo que me gusta y apasiona.



¿En qué o quién te inspiras para hacer tus videos?



No tengo una inspiración como tal, pero me gusta demostrarle al público hondureño y extranjero que en Honduras hay mucho talento.



¿Lugar favorito en Honduras?



Si hablamos de un lugar, sería mi hogar, pero vamos a mencionar que amo todos los pueblitos mágicos que hay en el país.

Javier acaba de realizar un viaje por Europa donde también realizó pasos de baile. Foto: Instagram/@javithohn







¿Qué piensas de TikTok?



Pienso que es una plataforma llena de mucho arte y talento. Es una gran galería para conocer a personas talentosas en el mundo.



¿Crees que en Honduras se apoya a los Tiktokers?



Sí, hay muchas personas que apoyan el gremio, pero también hay muchas que lastimosamente se encargan de denigrarlo.



¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo de presentar su contenido en redes sociales?



Que el que no arriesga no gana y que la vida se trata de arriesgar. Que si siente las ganas, disposición y pasión por hacerlo, que siempre habrá alguna persona en cualquier red social, con ganas de conocer de alguien como él o ella.



¿Con qué tiktoker hondureño te llevás?



Llevarme... con la mayoría. Hay muchos en realidad, pero de los que puedo mencionar, mis más cercanos y con los que más me reúno son, Betanco, La Bicha, Lipstickfables, DanLopez, Cristian Matute, Michelle Lainez, Leo Villanueva, Rolando García, RackiMinchy y Zamir Ortiz.



¿Qué tiktokers hondureños te inspiran?



Todos los que mencione anteriormente. Son jóvenes muy talentosos, con muchas ganas de comerse al mundo y sobre todo muy perseverantes y admirables.



¿Qué piensas de las próximas elecciones de Honduras?



Siento que como hondureño tenemos el poder en nuestras manos de decidir el futuro de nuestro país. Tenemos que ser muy conscientes y muy inteligentes a la hora de decidir a quién le entregaremos esta gran responsabilidad de hacer el mejor cambio para todos.



¿Cuánto tiempo le dedicas a tus videos?



Depende el video que haga, pero cuando grabo me tardo de 1 a 2 horas al día. A veces son espontáneos y solo tardo 20 segundos (jajajá). Depende del tipo de contenido.



¿Quieres dedicarte a hacer tiktoks toda la vida o cuánto tiempo piensas dedicarte a esto?



Qué más quisiera yo (jajajá). Es algo que me gusta mucho hacer, pero no creo que pueda permanecer toda la vida en ello, ya que la vida se trata de evolucionar.



¿Tu mayor miedo?



Perder a mi familia



¿Te sentís famoso?



No me siento famoso, pero siempre recibo el cariño de mis seguidores, tanto en mi contenido como en las calles.



¿Te paran en la calle para pedirte algún video bailando?



Sí, lo hacen. Eso me hace sentir motivado y satisfecho.

