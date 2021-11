El emotivo mensaje de Residente a Rubén Blades: "Me criaste con tu música"

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Temblando y con un nudo en la garganta el cantante Residente entregó el premio Persona del Año de los Latin Grammy al panameño Rubén Blades, a quien llamó su padre.



En un emotivo discurso que sacó las lágrimas algunos de los presentes, René Pérez le dedicó unas emotivas palabras de lo mucho que había influenciado su música en él desde que era un niño.



El famoso puertorriqueño sacó de su chaqueta el papel donde tenía su discurso para Blades, asegurando es "de la vieja escuela" y no le gusta el teleprónter.



Luego de unos minutos de estar leyendo, le pidió al famoso compositor que le sostuviera la hoja porque él no podía de los nervios.



René confesó que Blades nunca le dejó solo en sus tiempos difíciles y que siempre le acompañó como un guía y un maestro.

Este fue el discurso:



"Para mí es un honor entregarte este premio. Me pongo nervioso, Rubén. Nadie en la música tiene tu obra literaria, Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis y Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste: hispania



Porque tus historias son de gente que existe, gente que real, sin super poderes mágicos, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas aunque la historia de Superman venda más que la de Ramiro.



Gracias a ti, con mi déficit de atención nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes que se convirtieron en mi familia.



A mí me dolió la muerte de Adan García y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias y me tocaste el alma con tus cuentas del alma porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola.



Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa.



Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú. Me diste lo más que necesitaba, una guía, una dirección, eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén".





Blades, con lágrimas en los ojos abrazó a Residente y le agradeció por el discurso y dijo que su éxito no solo era de él sino de todas las personas que lo ayudan.

Residente y Rubén Blades ya han hecho colaboraciones musicales juntos, una de las más populares es el tema "La Perla".