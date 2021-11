Operación Omega XI: Presentan requerimiento fiscal contra exdirector de la OABI

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por el delito de violación a los deberes de los funcionarios se presentó, en el marco de la operación Omega XI, este viernes un requerimiento fiscal contra el exdirector ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruiz Nieto.



El Ministerio Público informó, a través de un comunicado, que se ha solicitado una audiencia de declaración de imputado contra Ruiz Nieto por suponerlo responsable del delito violación de los deberes de los funcionarios.



Actualmente, Ruiz Nieto labora en la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias (COPECO).



De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, "el exdirector ejecutivo de la OABI no siguió el trámite legal correspondiente y manejó de forma irregular un lote millonario de 136 joyas y 258 relojes incautados el 28 de agosto de 2017 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en El Progreso, Yoro, durante la Operación Emperador, lo que derivó que en octubre de 2019 se reportara el extravío de 45 piezas de joyas y 28 relojes, constituyéndose esto en un acto de acarrea responsabilidad penal".



Además de las acciones contra el hondureño, en la Operación Omega XI también realiza el secuestro de documentos en jefaturas policiales por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. En Lempira e Intibucá realizan actividades por distintas denuncias contra jueces.

Asimismo, la FETCCOP y la ATIC realizan inspecciones y secuestro de documentos por dos casos relacionados a una red de falsificación de incapacidades en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Choluteca, al igual que se investigan presuntas irregularidades en Catastro de la Municipalidad de Puerto Cortés y en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de San Francisco, Atlántida.



Por otra parte, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) lleva a término inspecciones, toma de declaraciones y otras diligencias de investigación en las ciudades de San Pedro Sula, Tocoa y La Paz, por presuntos delitos en perjuicio de la administración pública en el rubro de infraestructura y de cara a acusaciones a presentarse próximamente.



En Omega XI, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) acusará a una empleada del Ministerio Público por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y sustracción de evidencias, así como efectúa en conjunto con la ATIC secuestros de documentos en varias jefaturas policiales de La Ceiba por posibles malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos, mientras que en Gracias, Lempira y La Esperanza, Intibucá, realizan actividades en los Juzgados de Letras debido a distintas denuncias contra jueces y personal auxiliar por supuesto prevaricato judicial, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.



La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) de Tegucigalpa interpondrá 74 requerimientos fiscales por violencia de género y graves delitos, al tiempo que la Fiscalia Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) seguirá con operativos y detenciones a estafadores y cabecillas de redes de venta lotería clandestina en la zona norte del país.



También, en Operación Omega XI, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEPETNIASPC) presentará requerimiento fiscal por el delito de alteración de inmuebles del patrimonio cultural por daños ocasionados al antiguo edificio del club social de Danlí, ubicado en el centro histórico de esa ciudad oriental del país y hará inspecciones por esta misma problemática en los centros históricos de Santa Bárbara y en el Distrito Central.



Con equipos multidisciplinarios se dirigirán además inspecciones y pericias por delitos contra la vida en perjuicio de las comunidades tolupanes de la Montaña de la Flor en Francisco Morazán.



Otros casos los trabaja la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y las diferentes Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, con apoyo de diversas instituciones, por lo que se espera que los resultados de la Operación Omega XI se equiparen a la respuesta que espera y confía la población por parte del Ministerio Público.