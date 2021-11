Las autoridades electorales manifestaron la decisión de Contreras sobre la no autorización de la inscripción como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, bajo el inciso 10 del artículo 115 de la ley electoral. En la foto, Roberto Contreras (centro).

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace unos días surgió una nueva polémica tras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera no inscribir al empresario Roberto Contreras como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula a través de la alianza del partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).

“Denegar la inscripción del ciudadano Roberto Contreras Mendoza como candidato a alcalde para la Corporación Municipal de San Pedro Sula, Cortés, por el Partido Libre, tras encontrarse comprendido en la prohibición del Artículo 115 numeral 10 de la Ley Electoral de Honduras”, señala la resolución.

A continuación el comunicado emitido el pasado 3 de noviembre y dado a través de la página oficial del ente electoral de Twitter, referente al tema.

#CNE comunica: pic.twitter.com/vbiRK6GDSb — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) November 4, 2021

Ante esta situación, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si realmente el caso de la no inscripción del tambien exregidor sampedrano, Roberto Contreras, estaba fundamentado en la Ley Electoral.



El dueño de la franquicia hondureña Power Chicken fue primero precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por parte del movimiento Yanista para las elecciones primarias del Partido Liberal a celebrarse en marzo de 2021.

El 26 de octubre del 2020 anunció su precandidatura, pero se dio a conocer su renuncia el 8 de enero del presente año a través de un comunicado publicado por Yani Rosenthal donde explicaba que las razones fueron personales.



Pasadas las elecciones primarias, Contreras inscribió en el CNE su candidatura independiente en mayo, no bajo la bandera de ningún partido político. Sin embargo, el pasado 20 de octubre renunció oficialmente como candidato independiente.

De forma sorpresiva, después condicionó su renuncia ante las autoridades electorales a ser inscrito como candidato a alcalde de San Pedro Sula, representando la alianza municipal del partido Libre y el Partido Salvador de Honduras.

Para ello, Omar Menjívar (Libre) y Julio Montessi (Salvador de Honduras) habían renunciado a sus aspiraciones de sus respectivos partidos para ocupar la silla municipal de la ciudad industrial.

¿Qué dice la Ley Electoral de Honduras?

Las autoridades electorales se manifestaron días después de la decisión de Contreras. Confirmaron la no autorización de la inscripción como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, bajo el inciso 10 del artículo 115 de la Ley Electoral.



La ley prohíbe: “Inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo período electoral”.



El presidente del órgano electoral, Kelvin Aguirre, y la consejera Ana Paola Hall determinaron mediante una reunión en línea denegar la inscripción de Contreras.



La decisión fue tomada por unanimidad, sin la presencia de la consejera Rixi Moncada, de Libre, que no estuvo presente en la reunión, por lo que se asignó a un sustituto (Flavio Nájera) para emitir el voto. Moncada aseguró que no fue convocada a esa sesión.



Sin embargo, antes de la determinación, el empresario decidió dejar su candidatura en manos de su representante y hermano, Rolando Contreras, manifestando que los consejeros Kelvin Aguirre y Ana Paola Hall planeaban dejar pasar el tiempo y que acabaran los días hábiles para su inscripción.

Transfuguismo en Honduras

Con el caso de Contreras por primera vez en Honduras se castiga el transfuguismo debido a que en los últimos procesos electorales ha sido una característica sin mayores consecuencias, más que exponerse a la crítica generalizada.



El transfuguismo es cuando un diputado, alcalde, regidor municipal o persona de cualquier otro cargo de elección popular cambia de un partido a otro.



Cabe destacar que Contreras primero tuvo vínculos con Libre, después con el movimiento de Luis Zelaya, del Partido Liberal, y más tarde apareció inscrito en la corriente liberal de Yani Rosenthal, como precandidato a alcalde de San Pedro Sula.

No obstante, renunció y se inscribió para las elecciones generales como candidato independiente hasta que finalmente optó por encabezar la alianza municipal entre Libre y Salvador de Honduras, bajo la bandera del primer partido en la papeleta.

Conclusiones

El inciso 10 del artículo 115 de la Ley Electoral de Honduras prohíbe inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que haya participado en otro partido o en el mismo período electoral.



Conforme a ese artículo, las autoridades electorales tomaron la decisión de no inscribir a Roberto Contreras como candidato a alcalde por el partido Libre, en alianza con el Partido Salvador de Honduras.

Por lo tanto, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO plus califica como Verdadero que exista una prohibición por el caso de Contreras.