Candidato Yani Rosenthal declaró un centavo en impuestos al SAR

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miriam Guzmán, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR) informó el lunes sobre la declaración de impuestos de los candidatos a diferentes cargos de elección popular previo a las elecciones generales del 28 de noviembre.



Según el documento, de 32,788 candidatos que aspiran a ocupar cargos a nivel presidencial, designados, diputados y alcaldes, solo 20,292, o sea, el 62%, están registrados en el Registro Tributario Nacional (RTN), pero del restante porcentaje, 38% no lo está.

En el caso de los tres candidatos presidenciales que encabezan las encuestas, hubo uno que causó sorpresa, pues solo declaró un centavo de ingresos, se conoció que se trataría de Yani Rosethal, quien presuntamente no recibió ingresos en concepto de sueldos y salarios por honorarios profesionales ni por repartición de dividendos.

Xiomara no declaró impuestos

Para el caso de los dos candidatos presidenciales restantes, con mayor posibilidad de ganar los comicios, Xiomara Castro no declaró impuestos, pero según su esposo, Manuel Zelaya, hay una razón para no hacerlo.



"Yo no soy candidato absolutamente de nada en estas elecciones, sin embargo, sí tengo una responsabilidad solidaria con Xiomara porque precisamente, familiarmente yo soy el que presento las declaraciones de la familia por una conveniencia con ella", dijo el expresidente en declaraciones para el programa Frente a Frente.



"Voy a hablar de mí mismo y además de la declaración familiar que hacemos conjuntamente con Xiomara. Nuestra familia es muy unida, hemos trabajado muchos años y ocupamos, en este caso su servidor y Xiomara, cargos en el gobierno de 2006 a 2009. He declarado mis impuestos de forma permanente, en toda mi vida el único año que no declaré fue el año que estuve en exilio", aseguró "Mel" Zelaya.

El exmandatario manifestó que sus declaraciones las hacía en conjunto con su esposa y demás familiares, sin embargo, la ley de tributos manda que las declaraciones de impuestos sean individuales, no colectivas.

Nasry Asfura dice estar al día

Por otra parte, el aspirante nacionalista, Nasry "Tito" Asfura, afirmó en el mismo foro televisivo que está al día con el fisco y que sus empresas pagan millones de lempiras en impuestos.



“Claro que sí pago mis impuestos, de las empresas, estoy al día, tengo pagos a cuenta, también los pagos de impuestos en lo personal que me deducen de mis sueldos”, aseveró.

