Alcalde de San José de Comayagua denuncia amenazas en su contra

COMAYAGUA, HONDURAS.- A pocas horas de que candidatos a diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) en el departamento de Yoro denunciaran un atentado al vehículo de un aspirante a la alcaldía y a la sede de este instituto político y a tan solo días del asesinato de varios líderes que ocupan o compiten por cargos de elección, el alcalde de San José de Comayagua se sumó a las denuncias de violencia en el marco de las elecciones generales.



Mario Mencía, actual edil del municipio y candidato por la reelección con el Partido Liberal, aseguró que ha recibido amenazas por parte de una persona que pertenece a un partido contrario y su temor ha aumentado por los acontecimientos recurrentes de violencia contra los políticos.



"De una u otra forma, se había escuchado versiones de que no me van a dejar llegar a la alcaldía, eso lo tomaba como palabras, pero hubo personas que se acercaron y me dijeron que tuviera mucho cuidado y el responsable de las amenazas pertenece al Partido Nacional", declaró Mencía tras anunciar que acudirá ante el Ministerio Público (MP).

El edil aseguró que decidió denunciar para dejar claro que cualquier cosa que le ocurra será responsabilidad de esa persona, de quien no quiso revelar el nombre, pero afirmó que con su denuncia tampoco busca confrontarla, sino dejar en evidencia la situación que se vive en su pueblo.



Mencía también dijo que espera que esta situación no afecta la afluencia de votantes el domingo 28 de noviembre y envió un mensaje a sus paisanos: "Invitamos a que la gente acuda masivamente a votar por sus candidatos de su preferencia, de cualquier partido político, lo importante es que salgamos, al final es una fiesta cívica no hay que tomarlo de forma violenta que se han perdido muchas vidas y que hace mucho daño a nuestro pueblo".

Crímenes contra políticos

El pasado sábado se registró la muerte violenta del alcalde de Cantarranas, Francisco “Paquito” Gaytán, del Partido Liberal en el departamento de Francisco Morazán, el lunes por la mañana también fue asesinado el candidato a vice alcalde de Concordia, Olancho, Darío Juárez, también del Partido Liberal, además de la muerte del líder de Libertad y Refundación (Libre) en San Luis, Santa Bárbara, Elvir Casaña y el atentado contra Héctor Estrada, candidato a alcalde por Campamento, Olancho.

