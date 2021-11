Marathón y Olimpia se miden en el Olímpico por el repechaje

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Si se ha acostumbrado a llegar a la etapa de la verdad como mandamás, esta vez el León deberá remar desde atrás. Y hoy tendrá el primero de los dos rounds ante el Monstruo.



El repechaje entra en juego en el Olímpico de San Pedro Sula. Allí a donde el Olimpia de Pedro Troglio se las verá con el Marathón de Martín el Tato García. “Nosotros para todo el mundo somos un desastre, pero terminamos a un punto del Vida, que era la sensación, y a tres de Real España, entonces ¿qué, tan mal lo hemos hecho?”, disparó ayer Troglio en la previa del combate pactado para las 7:00 PM. Será la ida de una llave que se cerrará el domingo en Tegucigalpa.



“Sigo pensando en los equipos que tienen que ir a jugar afuera, en este caso Motagua, que tienen que jugar jueves y sábado, es imposible poder jugar de esa manera”, sostuvo. Pedro se quejó del calendario en la antesala de los dos asaltos ante un Monstruo que terminó siete puntos atrás de los Blancos.

¿Cómo llegan los de la H?

“No podemos terminar en Navidad, con el pan dulce, hay que terminar antes y dar a los jugadores 15 o 20 días de descanso; no terminar y seguir porque no hay cuerpo que aguante”, apuntó el DT, quien adelantó que tanto Menjívar como Pinto serán titulares, pero no así Edwin Rodríguez. Los tres vienen de la H y deben olvidar ese trago amargo en la 2 eliminatoria para concentrarse en la repesca.



“Desde que llegamos aquí, hemos hecho un trabajo que tiene que ver con lo mental. Acá cuando llegan, ya saben el clima que hay, como los respaldamos, tienen que venir el jueves y ponerse el chip del Olimpia y de ganar”, afirmó previo al combate de hoy.

Con el pito de Melissa Pastrana y con la complejidad que representa jugar de visita, los Albos iniciarán la postemporada rumbo al tetracampeonato. Claro, hay que ver qué dice el Verde.