Esta es la mejor hora para ver la "Luna de sangre" en Honduras

La duración de la 'luna roja' de este viernes no se registraba desde hace más de 500 años.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un eclipse lunar tan largo como el que se podrá ver la madrugada de este viernes no ocurría desde hace más de 500 años y los hondureños podrán ser testigos de este fenómeno natural y espectacular.



Según el experto Víctor Ortega, la "luna roja" se podrá ver desde cualquier punto de Honduras y sin necesidad de un equipo especializado.



A las 12 de la medianoche del 19 de noviembre se comenzará a ver el cambio en la luna y será visible por un período de hasta seis horas con dos minutos.

La mejor hora para ver el fenómeno natural será a las 3:02 de la madrugada, momento en que alcanzará el punto máximo.



"Esperamos que de inicio a las 12:02 minutos de esta medianoche y esté con una duración de casi 6 horas con dos minutos durante la madrugada del día viernes. Esperamos que este fenómeno llegue a tener el máximo muy cerca de las 3:02 de la madrugada donde ya esta luna esté completamente roja", explicó el experto.



Además, aseguró que pese a que todos los años hay eclipses lunares los hondureños no siempre son afortunados y no siempre pueden verlos, pero en esta ocasión serán beneficiados.



"Este eclipse va a ser el más largo desde hace más de 550 años, desde el período maya tardío donde hay registros que se pudo notificar un eclipse más o menos similar", detalló.



Aunque hay pronóstico de nubosidad en las regiones norte, centro y occidente de Honduras, habrá suficiente tiempo para verlo gracias a los intervalos en los que el cielo se despejará.

Sin temor

Esta vez no hay nada que temer al observar la luna roja, pues no representa ningún riesgo. De acuerdo al Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco se podrá observar directamente y no afectará la vista.



"A 12:02 la luna comenzará a tornarse un poco gris, ya a las tres de la mañana empezaría ingresar a la umbra que daría una tonalidad rojiza y durará hasta cerca de las 6:00 de la mañana", finalizó Víctor Ortega.